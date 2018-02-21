21.02.2018

Боровск оставили без «Кольца»



В последние годы Боровск активно развивает туризм на своей территории. Привлечь туристов в этот древний город получается не только прославленными фресками на домах художника Владимира ОВЧИННИКОВА, но и различными фестивалями.

Так, Боровск стал площадкой для проведения федеральной акции «ЖКХ меняется, традиции остаются», в рамках которой прошел «Субботник в рубахе», в прошлом году поселение примкнуло к общероссийской акции волонтеров по восстановлению исторических объектов «Том Сойер Фест». Кроме того, здесь ежегодно проходят патриотические фестивали «Боровский рубеж» и «Оплот веры».

Все это, вкупе с богатейшей историей города и знаменитыми учеными и купеческими династиями, некогда творившими и созидавшими здесь, должно было убедить комиссию Минкультуры включить Боровск в раскрученный бренд -  маршрут «Золотое кольцо».

Помимо боровчан, на вхождение в туристический «круг» претендовали еще два города нашего региона - Калуга и Таруса, а также Тула и Углич. В результате именно последний и получил право стать новой точкой знаменитого маршрута. Теперь он стоит в одном ряду с такими городами, как Ярославль, Ростов Великий, Переславль-Залесский, Сергиев Посад, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир.

У Боровска еще есть шансы стать участником этого золотого круга, поскольку Министерство культуры разрешило дополнять «кольцо» новыми точками на карте, но не чаще одного раза в год.

Тем не менее, конкуренция остается большой, поскольку даже среди «отказников» этого года остается Тула, богатая не только историей, но и развитой сетью музеев, а также благоустройством и сферой услуг, столь необходимыми для привлечения туристов, которые Боровск пока предложить не может.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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