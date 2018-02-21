Боровчане сделали свой район отстающим

Заместитель главы районной администрации по вопросам ЖКХ Алексей СТЕПАНОВ рассказал о реализации программы по капитальному ремонту многоквартирных домов. Так, в нашем районе данные работы начались в 2015 году, и за это время в Боровске было отремонтировано 15 домов, в Балабанове - 22, в Ермолине - 10, в совхозе Боровском - 2, в Ворсине - 4, в Кривском - 18, в Совьяках - 6. Общая сумма затрат составила более 50 млн рублей. На 2018-19 годы в районе запланировано привести в порядок еще в общей сложности 21 дом на сумму в 46,32 млн рублей.

- Основными проблемами, связанными с программой капремонта, был поиск подрядчиков, но они были решены после того, как Фонд поддержки и строительства доступного жилья взял на себя функции генподрядчика. На данный момент сложности вызывает неполная уплата взносов жителями, а также их несогласованность при принятии решений о видах ремонта и допуске в квартиры. В этой связи в 2017 году было решено, что ремонт инженерных коммуникаций будет проводиться только при стопроцентном согласии всех жильцов. В противном случае ремонтироваться будут только те элементы дома, допуск к которым не зависит от жителей, - рассказал Алексей Евгеньевич.

При этом Боровский район остается одним из отстающих в области по собираемости данных взносов. По его словам, нежелание жителей платить сказывается на замедлении темпов ремонта, в связи с чем администрации приходится вести активную разъяснительную деятельность об ответственности за неуплату. Тем не менее, только за прошлый год Фондом был подан 1021 иск о взыскании задолженности на общую сумму примерно в 7 млн рублей.

По размерам долгов лидерами являются наиболее крупные населенные пункты - Боровск и Балабаново (по 6 млн рублей) и Ермолино (5,6 млн рублей).

Константин ЕРЕМЕНКО

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