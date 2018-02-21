21.02.2018

Управляющей компании мешает «Комфортная среда»



Двор дома, попавшего в 2017 году в программу «Формирование комфортной городской среды», терпит снежное бедствие. Балабановская управляющая компания «СЕЗ», обслуживающая эту трехэтажку по адресу ул. 50 лет Октября, 2/1, заявляет, что не может полноценно убрать территорию углового дома.

Директор УК Рита ЧЕРНЫШЕНКО озвучила, что провести полноценную уборку ее сотрудникам мешает результат благоустройства двора, в том числе и малые формы для вертикального озеленения, установленные в нескольких метрах от стен дома. По ее словам, управдом уже согласилась с тем, что металлические конструкции не стоило закреплять на постоянное место.

Однако если следовать этой логике, то и детскую площадку с ограждением не надо было ставить во дворе, поскольку вокруг нее также образовались снежные горы.

В администрации города руководству УК посоветовали не жаловаться на сложности в работе, а искать пути их преодоления, а именно под лопату очищать территорию, где техника не может пройти.

Кроме того, всем УК чиновники посоветовали «бояться» последствий своей плохой уборки во дворах, в частности, несвоевременной очистки крыш от снега и сосулек.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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