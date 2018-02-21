Инициатива каждого. Георгий Гурьянов призвал ворсинцев к активности

Глава СП Ворсино Георгий ГУРЬЯНОВ выступил перед жителями с традиционным ежегодным отчетом и ответил на их вопросы. То ли по случаю выходного дня, то ли благодаря интересу людей к жизни своего поселения, но послушать Георгия Ивановича собрался почти полный зал местного ДК.

Тем более что ему было о чем рассказать: как об уже выполненной работе, так и планах на следующий год.

ДВОЙНОЙ РОСТ

Прежде всего, Георгий Иванович подвел итоги деятельности администрации поселения за прошлый год. Так, за это время в местный бюджет поступило чуть более 120 миллионов рублей. Причем 80% собственных доходов поселения составляет земельный налог. Пополнить казну помогла комиссия по укреплению бюджетной дисциплины, в результате чего задолженность по налогам была сокращена на 9,5 миллионов рублей.

Общий объем расходов составил примерно 126 миллионов рублей. Подойти эффективно к расходованию бюджетных средств помогла система муниципальных закупок - всего за прошлый год заключено 409 контрактов и удалось сэкономить более 6 миллионов рублей.

Кроме того, как отметил Георгий Гурьянов, с 1 января 2017 года вступил в силу закон, согласно которому полномочия на предоставление земельных участков переданы в район. Однако работа в этом направлении продолжалась и в Ворсине. Таким образом, администрации поселения и Боровского района готовили заключения о наличии свободных земельных участков для предоставления их в собственность или в аренду. В поселении продолжает вестись и учет личных подсобных хозяйств, а совместно с районным отделом развития агропромышленного комплекса проводилось оформление документов для получения гражданам субсидий на содержание крупного рогатого скота. В результате денежную помощь получили шестеро обратившихся.

Кроме того, в Ворсине активно идет жилищное строительство - было утверждено 97 градостроительных планов, выдано 108 разрешений на строительство, из них 92 - на частные жилые дома и 16 - на промышленные объекты, а также введено в эксплуатацию 104 объекта, что почти в два раза больше, чем в 2016 году.

КОММУНАЛЬНЫЕ ШАГИ

В Ворсине продолжается процесс газификации населенных пунктов. Так, был введен в эксплуатацию уличный газопровод в Киселеве, а сейчас проходят экспертизу проект газификации второй очереди и третьей - в деревни Климкино. А скоро газопровод будет проложен в подсобное хозяйство дома отдыха «Балабаново», и уже в этом году в местные квартиры и индивидуальные дома планируется пустить голубое топливо. Также в рамках подпрограммы по расширению сетей газопроводов в областное Министерство ЖКХ было направлено предложение по проектированию и строительству уличного газопровода в Добрине, Павлове, Старомихайловском и Ворсине.

По словам Георгия Гурьянова, в рамках подготовки тепловых сетей был проведен их необходимый ремонт. В частности, на ворсинской котельной были заменены запорная аппаратура, солевой насос и блок управления системы водоподготовки. Режимная наладка котлов была выполнена также в Корякове, и на тепловых сетях поселения заменены 26 опорных арматур.

Немало пришлось потрудиться коммунальщикам и при подготовке к зиме. Была сделана промывка и опрессовка системы отопления, а в Корякове заменен водопровод холодного водоснабжения в доме 38 по улице Армейская. Такие же работы были выполнены и в Ворсине в доме 38 на улице Молодежной. Кроме того, на железнодорожной станции Ворсино отремонтирована водозаборная станция.

Прошлый год оказался еще знаменателен и тем, что был дан старт строительству важного коммунального объекта - очистным сооружениям деревни Коряково: был отыгран муниципальный контракт на проектирование, которое на данный момент уже ведется.

В РАСЧЕТЕ НА ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО

Как отметил Георгий Гурьянов, одним из ключевых направлений для администрации СП Ворсино является благоустройство населенных пунктов. Так, за весенне-осенний период в поселении было организовано 16 субботников, в которых принимали участие и местные депутаты, и чиновники, и обычные жители. Активно велись ликвидация стихийных свалок и озеленение общественного пространства, в результате чего высажено более 16 тысяч различных однолетних и многолетних цветов и проведена посадка 17 тысяч тюльпанов.

На территории поселения проводилась вырубка 175 аварийных и сухостойных деревьев, а на этот год запланировано компенсационное озеленение по улице Поселковой села Ворсино.

Значительный объем благоустройства в прошлом году, впрочем, как и в 2016-м, был выполнен на улице Поселковой, где завершилось строительство тротуара протяженностью в 1600 метров, сделан пешеходный мостик через овраг, ремонт опор электроосвещения, а также благоустройство заездов к 36 земельным участкам.

Уже на этот год запланировано привести в порядок две придомовые территории - ул. Молодежной, 9 и Добринской, 11, а также с мая по октябрь продолжится преображение Сквера Победы, где заменят на брусчатку бетонные плиты, улучшат освещение и не забудут выполнить озеленение. Кроме того, здесь запланирована установка фонтана.

- Основные поставленные перед администрацией на этот год задачи - это, в первую очередь, работа с населением, улучшение качества оказываемых услуг и благоустройство населенных пунктов. Мы все понимаем, что есть вопросы, которые можно решить сегодня и сейчас, а есть те, что требуют долговременной перспективы, и без помощи жителей нам с ними не справиться. Указом Президента 2018 год объявлен Годом волонтера, и я рассчитываю на вашу поддержку, - обратился Георгий Гурьянов в завершение своего отчета к присутствующим в зале.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Затем началась вторая часть мероприятия - ответы на вопросы жителей поселения, многие из которых уже не раз озвучивались ранее. Например, Георгию Ивановичу вновь напомнили об аварийных домах на станции Ворсино.

- Процесс такой - сначала в Российской Федерации утверждается федеральная программа по расселению аварийного жилья, затем областная и потом уже будет наша, муниципальная. Думаю, что после выборов Президента этот процесс будет активизирован, - объяснил Георгий Иванович.

Еще одна злободневная для ворсинцев тема - эта парковка большегрузного транспорта возле местного логистического центра. По словам Георгия Ивановича, сейчас проводится работа по проектировке размещения парковочной площади и рассматривается место размещения. Кроме того, для рассредоточения транспорта при реконструкции Киевской трассы в полосе отвода на территории поселения предусмотрены три площадки для стоянки автомобилей. Так что при реализации этих проектов проблема большегрузов должна быть наконец-то решена.

Староста деревни Кочетовки попросил чиновников постараться уделять внимание развитию не только села Ворсино, но и других населенных пунктов поселения и почаще встречаться с местными жителями, чтобы быть в курсе их проблем. Впрочем, Георгий Иванович на это отметил, что увеличить взаимодействие с людьми нужно и самим старостам.

- На последней нашей встрече со старостами мы говорили о том, что они должны усилить работу по благоустройству и поднятию инициативы жителей. Поэтому я хочу пожелать вам большей активности, и тогда вы увидите плоды этой деятельности, - отметил Георгий Гурьянов.

Что касается оценки, которую жители должны были поставить администрации СП Ворсино по итогам прошлого года, то она оказалась положительной. Впрочем, все прекрасно понимают, что впереди у администрации поселения еще немало важных задач.

Константин ЕРЕМЕНКО

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