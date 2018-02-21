В Боровском районе ждут больше денег

Илья Веселов поделился планами на грядущий год.

В Боровском районе завершились отчеты руководителей местных городских и сельских поселений, а заключительным аккордом этих мероприятий по традиции стало выступление главы администрации района Ильи ВЕСЕЛОВА, подробно рассказавшего о том, что было сделано властями за год работы. Как оказалось, несмотря на непростое с экономической точки зрения время, район не только не утратил своих позиций, но, наоборот, усилил их.

ИНВЕСТИЦИИ РАСТУТ

Как подчеркнул в начале своей речи Илья Веселов, основа развития муниципального образования зависит, прежде всего, от его экономики. Поэтому здесь очень важна деятельность крупных промышленных компаний, сельскохозяйственного блока, реализация туристических проектов, а также от малого и среднего предпринимательства. Объем промышленного производства в районе за прошлый год составил 132 млрд. рублей, что на 9% выше уровня 2016 года, а инвестиций - около 11 млрд рублей, причем это почти 20% всех вложений инвесторов в Калужскую область.

Быстро идет наращивание промышленных территорий. Флагманами этого направления является, конечно же, индустриальный парк «Ворсино», особая экономическая зона «Калуга», агропромышленный парк «К-Агро» и мультимодальный транспортно-логистический центр «Фрейт Вилладж Ворсино». На всех этих площадках уже работают 22 компании - это свыше 6 тысяч рабочих мест и 100 млрд рублей вложенных инвестиций. В прошлом году на территории района открылось 5 производств, одни просто расширились от имеющихся, другие были созданы с нуля. Результатом этого стало появление 200 новых рабочих мест и 30 млн рублей налоговых отчислений, которые должны будут поступить в местный бюджет.

По словам Ильи Борисовича, в нынешнем году в Боровском районе ожидается запуск еще около 5 производств, что поможет трудоустроить примерно 200 человек и даст 25 млн рублей налоговых поступлений.

- Наш приоритет - это высокотехнологичные производства с высокой добавленной стоимостью и современными рабочими местами, - пояснил Веселов.

Отдельно он также остановился на роли местных предприятий в социальной жизни боровчан. Так, в 2017 году усилиями инвесторов был проведен ремонт в митяевском детском приюте «Забота».

ПЕРВОЕ МЕСТО

Большую роль в районе играет и сельскохозяйственный сектор, в рамках которого удалось перевыполнить план сразу по нескольким показателям. Например, зерна было произведено на 25% больше ожидаемого и на 5% - молока. Эти результаты высоко оценили на крупных выставках-ярмарках «Калужская осень» и «Золотая осень», где боровские производители получили целый ряд дипломов и медалей.

- Я уверен, что в будущем в этом направлении нас ждут хорошие результаты, особенно учитывая, что мы активно ведем работу по вовлечению неиспользуемых сельхозземель в оборот. Мы выполнили планы по земельному контролю за прошлый год и благодаря этому уже получили обратно в муниципальную собственность более 200 гектаров. То, что мы смогли вернуть эту территорию, позволит нам привлечь инвесторов, получить рабочие места на селе и увеличить поступления в наш бюджет, - рассказал Илья Веселов.

Развитие экономики привело к увеличению бюджета Боровского района, который сегодня занимает первое место в области по объему доходов, а рост налоговых поступлений по сравнению с 2016 годом увеличился на 19%. Ожидается, что в этом году эти темпы будут сохранены, тем более что для некоторых крупных резидентов индустриального парка «Ворсино» закончится льготный период по налогообложению. Все это позволило увеличить финансирование и социального направления.

- Социальная сфера - наш безусловный приоритет. На ремонты школ, детских садов и приобретение оборудования было выделено более 40 млн рублей, что на 25% больше, чем год назад. Это позволило существенно улучшить материально-техническую базу наших учреждений образования, - рассказал Илья Борисович.

После завершения отчета жители смогли задать Веселову свои вопросы, однако, в отличие от выступлений глав городских и сельских поселений, к руководителю районной администрации у людей вопросов оказалось значительно меньше. Вероятно, это тоже можно считать положительным показателем его работы.

Константин ЕРЕМЕНКО

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