«Монолит» закрыл производство и проход к котельной

Около месяца назад крупное балабановское предприятие «Монолит» вдруг начало готовиться к закрытию. Активистам тогда пришлось приложить немало усилий, чтобы пристроить два десятка местных сторожевых овчарок. Несладко пришлось и людям, вынужденным искать новую работу. Теперь же огромные площади, где раньше кипела жизнь, пустуют, за исключением здания администрации предприятия и двух котельных - городской и «Монолита», сотрудницы которых, как оказалось, весьма недовольны новыми условиями их труда.

Точнее, они возмущены тем, как им приходится сюда добираться. Дело в том, что поскольку практически весь штат был распущен, то и пропускные пункты тоже опустели и закрылись. Теперь, чтобы прийти на работу, они вынуждены ждать, когда из административного здания выйдет вахтер, откроет расположенную через дорогу проходную, а потом те должны еще прошагать немалый крюк, чтобы добраться непосредственно до своих котельных.

- Мы вынуждены сейчас ходить не там, где дорога прочищается и горит свет, а в обход. Это, во-первых, далеко, во-вторых, там темно и сугробы. Идти там просто страшно, - негодуют женщины.

Когда их привычный и близкий проходной пункт закрыли, они умудрялись даже пролазить под воротами, но теперь охрана «Монолита» специально положила там плиты. Проход на котельные теперь осуществляется как на настоящем режимном объекте - два раза в сутки во время коротких переменок либо по звонку на вахту.

Как заверил нас начальник охраны предприятия Степан КРУШИНСКИЙ, это вынужденная мера, поскольку посадить сотрудников на пропускные пункты у них просто нет возможности.

- Ну нет у нас для этого людей, предприятие закрылось. Бесплатно ведь сидеть там никто не будет. Поэтому вместо двух мы сделали одну проходную, расположенную рядом с административным зданием, где есть дежурные. В случае необходимости они всегда могут выйти и открыть, - отметил Степан Иванович.

Кстати, помимо котельных, не территории «Монолита» есть и электроподстанция, и газопровод, поэтому важно, чтобы на эту территорию могли всегда беспрепятственно проезжать электрики и газовики. Впрочем, как заверил нас Степан Иванович, с этим проблем у них не возникает.

Константин ЕРЕМЕНКО

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