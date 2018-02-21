Конец страданиям?

Жители Кабицыно перестанут отравлять жизнь балабановцам.

Событие, о котором много говорили и в которое далеко не все верили, наконец произошло. Канализационные стоки кабицынского микрорайона частично завели на коллектор наукограда.

За первой очередью должна последовать вторая, после которой вздох облегчения смогут издать все жители Балабанова, которые больше десяти лет борются за экологическую безопасность своего единственного водоема - реки Страдаловки.



Коллектор был запущен еще в минувшие выходные, а уже в понедельник на место прибыли как боровские, так и обнинские чиновники и коммунальщики, а также министр природных ресурсов и экологии Калужской области Варвара АНТОХИНА.

За счет привлечения средств инвесторов от Кабицыно до Обнинска были построены напорный коллектор протяженностью почти в 2,5 км и новая КНС, способная перекачивать до 1000 кубометров в сутки, хотя сейчас объем стоков здесь составляет 450 кубометров.

Как пояснил директор обнинского предприятия «Водоканал» Николай КРУГЛОВ, будет заключен договор с ГП «Калугаоблводоканал» по водоотведению и очистке канализационных стоков на 600 кубометров в сутки. Впрочем, в дальнейшем этот объем должен увеличиться.

- Я думаю, что нам удастся сотрудничество с ГП «Калугаоблводоканал». Они показали себя хорошими партнерами и выручили нас во время аварийной ситуации, которая недавно произошла в Обнинске. Я думаю, что они будут надежными плательщиками, а если не будут - встретимся в суде! - пригрозил Николай Круглов.

Мэр Обнинска Владислав ШАПША отметил, что это удачный пример взаимодействия в рамках агломераций, тем более что для наукограда возросшая нагрузка на местные очистные весьма незначительна и составляет всего около одного процента от общего объема поступающих сюда стоков.

Глава администрации Боровского района Илья ВЕСЕЛОВ, в свою очередь, пояснил, что это существенный шаг по улучшению экологической ситуации в Боровском и других районах области.

- Это позволит существенно ограничить поступления стоков в Страдаловку и далее в Протву. С реализацией второй очереди мы планируем закрыть этот вопрос на сто процентов, что позволит администрации Балабанова, проведя комплекс мероприятий, восстановить рекреационную зону Страдаловки, которая традиционно играла большую роль в жизни балабановцев, - заявил Илья Борисович.

Однако балабановцы, наученные горьким опытом, вряд ли смогут расслабиться и притупить свой острый взор в сторону Кабицыно. На свободных территориях этого населенного пункта ожидается рост жилищного строительства, и новым жителям тоже надо будет куда-то сливать свои нечистоты. А потому надеяться в этой ситуации остается только на совесть ГП «Калугаоблводоканал» и администрации совхоза Боровский, которые не подмахнут своей росписью разрешение на строительство новых микрорайонов без четкого понимания, какими очистными они будут пользоваться.

Кстати, в этом году должна начаться работа по реконструкции ермолинских очистных, после чего проблема загрязнения Протвы будет решена практически полностью.

Константин ЕРЕМЕНКО

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