В погоне за мечтой

Администрация Балабанова «закинула удочку» на миллионы для благоустройства Страдаловки.

На минувшей неделе администрация Балабанова позвала своих жителей в городской ДК, чтобы обсудить тему социально-экономического развития города. Как оказалось, вопрос на повестке дня был единственный и весьма конкретный - благоустройство прибрежной и лесной зоны реки Страдаловки.

Пришедшим на это мероприятие смогли показать яркие и впечатляющие слайды уже имеющегося проекта переделок. Однако все увиденное горожанами имеет все шансы так и остаться лишь красивыми картинками.

ВАУ!

Проектом благоустройства зоны реки Страдаловки балабановская администрация разжилась еще в прошлом году, причем совершенно даром. Обустройство парковой зоны стало дипломной работой группы молодых архитекторов, товарищи которых также «за спасибо» подарили Вячеславу ПАРФЕНОВУ проекты сквера улицы Кооперативной и реконструкции городского ДК.

Все их чиновник показал депутатам, которые отметили отличную фантазию выпускников калужского филиала МГЭУ, но сошлись на том, что единственным «приземленным» проектом является сквер. Остальные - хороши, но нереальны, для начала, в силу своей дороговизны. Тем не менее, именно этот проект по Страдаловке вечером 15 февраля и показали балабановцам.

Комментируя слайды на экране, разработчик рассказывал о том, как река Страдаловка превратится в водоем с понтоном, на котором молодожены будут проводить фотосессии и кормить лебедей. Там же появится пристань для мелких суден и зона релакса, на которой балабановцы смогут получить порцию загара. Эти атрибуты шикарной жизни увенчают грамотное озеленение и декоративная подсветка, что сделает прибрежную зону привлекательной для прогулок даже в ночное время. Кардинальным переменам подвергнется территория родника, пляж, а также прогулочная зона на высоком берегу и через лес.

В общем, после презентации этого проекта каждый про себя произнес: «Вау», поскольку то, что спроектировали молодые архитекторы, невозможно увидеть даже в парках Москвы, разве что в дорогих и закрытых речных клубах для избранных.

БЕСЦЕННЫЕ ИДЕИ

После того, как слайд-шоу закончилось, на сцену поднялся глава администрации Вячеслав ПАРФЕНОВ, который, впрочем, и объяснил, с чего вдруг в столь экстренном режиме было организовано это мероприятие.

Оказалось, что только двумя днями ранее стало известно: Балабаново может попытать счастья в Программе развития малых городов России, рассчитанной до 2020 года. По ней финансируются идеи по благоустройству территорий поселений. Тут-то и пригодился проект, который целый год украшал стены коридора администрации. Теперь, с одобрения жителей, заявку на конкурс город отправит в регион, где конкуренцию ему могут составить другие города области, имеющие аналогичную плотность населения (от 20 до 50 тыс. человек), - Людиново, Киров и Малоярославец. Если этот этап окажется удачным, пытать счастье балабановский проект отправят в Москву. А если удача не оставит и там, то город может получить главный «приз» - 75 млн рублей.

В единодушии поднятых рук словно утонул ответ на вопрос, во сколько обойдется воплощение предложенной идеи, то есть хватит ли этих сумасшедших денег, чтобы реализовать представленный проект. Между тем, Вячеслав Парфенов открыто сказал, что не знает конечную стоимость.

ТОЧКИ ПРЕТКНОВЕНИЯ

Стоило ли сомневаться, что горожане проголосуют за благоустройство зоны Страдаловки? Конечно, нет! Обладая такой уникальной территорией, видеть, как из года в год она превращается в захламленное пространство, больно и обидно. Поэтому любая идея по ее реабилитации местными жителями была бы встречена с радостью.

Однако мечты, которые подарили слайды презентации, могут остаться таковыми в первую очередь из-за дороговизны заявленного проекта и его слабой обоснованности. Конечно, красиво жить не запретишь, но это если только за свои средства. А вот претендуя на бюджетные, на этапах конкурса еще надо как-то доказать, что Страдаловке, которая, по сути, является водохранилищем, а не рекой, нужна пристань для лодок и катамаранов. Что мечту о кормлении лебедей не убьет очередная порция канализационных стоков с Кабицынской территории, которая неминуемо будет застраиваться, а мощности спасительного наукограда тоже не безграничны. Что всю нарисованную красоту после воплощения кто-то в состоянии окажется содержать и охранять от местных вандалов. И главное, насколько вообще целесообразно давать сумму с большим количеством нолей на благоустройство территории, которая находится в состоянии экологической катастрофы.

ЭКОНОМ-ВАРИАНТ

В общем, заявленный проект выглядит утопическим, а потому мечтать о четком его исполнении не приходится. Однако утешать горожан должно само намерение администрации взяться-таки за благоустройство прибрежной и лесной зоны. Как известно, под лежачий камень вода не течет, а потому использовать все предоставляющиеся возможности администрация города просто обязана.

Если муниципалитет и получит 75 миллионов, то их однозначно все равно не хватит на то, чтобы воплотить показанный проект детально. Следовательно, точной копии в реальности ждать не стоит, на чем-то придется экономить: если не на качестве, значит, на объеме работ.

Но альтернативой увиденной красоте более вероятно может стать эконом-вариант, созданный из предложений жителей города. К примеру, на слушаниях в ДК уже прозвучало веское замечание о том, что представленный проект отлично рисует перспективы летнего отдыха, но не учитывает зимний. Это и другие замечания, а также уже имеющиеся идеи участникам встречи предложили оформить письменно и отправить в ящики для сбора предложений.

В течение недели каждый житель Балабанова может поделиться своим видением благоустройства Страдаловки, которые будут внимательно изучены и учтены. Ящики для сбора идей установлены в здании администрации города (ул. 1 Мая, 9А), в помещениях отделений Почты России (ул. 1 Мая, 2 и ул. Московская, 1), в спорткомплексе (ул. Боровская, 2А), в ДК (ул. Капитана Королева. 1), в поликлинике (ул. Гагарина, 45) и в МФЦ (ул. Дзержинского, 87).

Светлана ЗАЦАРИННАЯ