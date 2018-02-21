Метры мучений

Жилищный вопрос «подвесил» балабановцев.

Ситуация с общежитием, некогда принадлежащим «Спецсетьстрой», зашла в тупик, выход из которого не могут найти ни жители, ни чиновники.

Последние, вроде бы, создали идеальные условия для того, чтобы граждане наконец обрели свои права на занимаемые квадратные метры. Однако в итоге дело дошло до скандала, нейтрализовать который пока не удалось.

ВОЛЬНАЯ

Общежитие квартирного типа по адресу ул. 1 Мая некогда принадлежало АООТ «Спецсетьстрой». Однако золотое время процветания этой организации завершились банкротством, в результате чего дом с обитателями восьмидесяти квартир был выставлен на торги.

Этот период стал самым страшным в жизни людей, поскольку развитие событий сулило им выселение из здания, которое новый владелец мог бы использовать по своему усмотрению.

Именно в это время власти города вмешались в ситуацию, заявив о своей готовности забрать в муниципальную собственность жилое здание. И, несмотря на то, что этот ход означал вычленение из общей конкурсной массы банкрота ценного лота, договориться о передаче общежития городу удалось.

В этот момент выдохнули все, и в первую очередь жители, которые перестали чувствовать себя крепостными крестьянами.

СТАРАЯ СХЕМА

Сажать огромный дом на бюджет города у администрации планов не было, а потому она с радостью поддержала намерение жителей приватизировать свои квартиры, чтобы впоследствии те создали ТСЖ или выбрали себе УК.

Однако, став новым собственником жилья, администрация не смогла сразу же заключить с жителями договора соцнайма с последующим шагом к приватизации, опасаясь, что ей придется распределять эти квартиры среди тех, кто стоит в очереди на улучшение жилищных условий, невзирая на то, что жилплощадь долгие годы занята другими людьми. Юридический отдел белого дома подтвердил: все так и случилось бы. А потому гражданам предложили пойти окольными путями.

Согласно схеме, жильцы общежития должны были обратиться в администрацию с заявлением о заключении с ними договора соцнайма, а администрация на это ответила бы отказом. Далее гражданам в частном порядке следовало обратиться в суд о понуждении муниципальных властей заключить этот договор, и решение суда администрация бы исполнила без проблем.

Но в итоге замысел, в котором чиновники полагались на волю Фемиды, провалился. По нескольким судебным искам уже вынесено решение лишь о частичном удовлетворении требований. В частности, суд обозначает, что далее пользоваться своими квадратами граждане могут, но о соцнайме речь не идет.

Суть проблемы кроется в том, что ранее объект находился в собственности коммерческой организации, и жилье в нем предоставлялось на условиях коммерческого найма. При передаче объекта администрация не изменила его статус (с общежития на многоквартирный дом), а потому речь о соцнайме идти не может. Граждане могут проживать на своей территории, но на прежнем условии - коммерческом найме.

ГДЕ ВЫХОД?

Однако соглашаться на коммерческие отношения обитатели общежития не хотят, заявляя, что это сильно ударит по их карману. К тому же, под одну «гребенку» всех нельзя причесывать, дескать, у жителей были разные истории заселения, а потому часть из них уверена в своем праве на соцнайм.

В своем гневе, культивированном на нервах и неопределенности, балабановцы даже начали подозревать администрацию в нечистой игре. Мол, в белом доме специально придумали схему отказа, поскольку, комментируя свое решение, судья, по их рассказам, заявил, что если администрация против соцнайма, то суд не вправе заставить собственника пойти на заведомо невыгодные действия - отказаться от коммерческого найма, то есть пополнения бюджета.

В итоге с совещания, которое было призвано снять накал, участники разошлись еще в большем негодовании. Жители - от действий администрации, чиновники - от непонимания позиции суда.

Вячеслав ПАРФЕНОВ, со своей стороны, пообещал получить аудиенцию председателя суда и прокурора, чтобы понять, в чем просчитались его юристы и как дальше выстраивать отношения с жителями, которые уже начали получать на руки «отказы» по судебным искам.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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