Депутаты отказали в льготах на похороны и баню

Балабаново - не Москва, а потому местные депутаты мало чем могут порадовать местных жителей в части предоставления им льгот. Вот и в этот раз им пришлось отказать почетному председателю правления городского общества инвалидов Алексею КОСЫХ, который попросил о снижении тарифа на ритуальные услуги на 50% при захоронении неработающих инвалидов первой и второй групп.

Стоит отметить, что в данном случае мнения парламентариев разделились поровну, что в итоге не позволило принять положительного решения. Позиция тех, кто высказался против предоставления льготы, обосновывалась тем, что в случае захоронения перечисленной категории граждан право на льготу получают их родственники, которые вполне могут быть платежеспособными гражданами.

А вот в просьбе пенсионерки о праве посещать городскую баню на льготных условиях депутаты отказали единогласно.

Действительно, ранее ГД установила для определенных категорий граждан преференции на посещение общественных помывочных. Однако ими могут воспользоваться исключительно те, кто имеет постоянную регистрацию в Балабанове. Таким образом муниципалитет поддерживает именно своих граждан. Что касается обратившейся за льготой пенсионерки, то по балабановскому адресу у неё имеется лишь регистрация по месту пребывания. Поэтому депкорпус вполне оправданно решил отказать женщине в том, на что имеют право исключительно «официальные» балабановцы.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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