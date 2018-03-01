Администрация Балабанова проверит список должников

В администрации Балабанова не первый год лелеют надежду ликвидировать МУП «Коммунальные тепловые сети». На этот раз временем для прощания избрали конец 2018 года. Свою прямую обязанность предприятие уже второй год не выполняет, поскольку эту функцию взял на себя концессионер - ООО «КЭСК». Но закрыть старое детище муниципалитет не может, поскольку слишком много юридических и физических лиц еще не рассчитались перед ним по старым счетам.

Как сообщил новый руководитель МУП Владимир ЦВЕТКОВ, на конец февраля долг перед предприятием составляет более 16 млн рублей, а сбор за месяц - всего 340 тыс. руб. Более того, из 315 претензий, направленных руководством МУП, около шестидесяти вот-вот вернутся назад ни с чем. По словам Владимира Цветкова, судебные приставы не смогли взыскать задолженность с этих абонентов, поскольку у них не оказалось имущества, которое можно было бы реализовать в счет погашения долга.

Собственно, таковым был ответ нового собирателя долгов на поступившее предложение напомнить судебным приставам о том, что сегодня практически каждый человек имеет счет в банке, в том числе и посредством дебетовых карт. На них вполне можно накладывать ограничения и списывать средства в счет погашения долгов.

Но, получив заверение в неспособности оплатить ранее потребленные услуги, верить судебным приставам на слово в администрации Балабанова отказались, заявив о намерении подробно изучить список «неимущих» граждан. Вероятно, чиновники считают, что они, так же как товарищ Бендер нашел подпольного миллионера Корейко, тоже смогут выявить тех, кто «прижал» деньжата.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Другие статьи из рубрики «Контроль»