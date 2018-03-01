Жители Балабанова не останутся без вокзала!

На состоявшемся 27 февраля заседании Городской Думы Балабанова глава администрации Вячеслав ПАРФЕНОВ вынес вопрос о возможной передаче здания вокзала в собственность Боровского района. Рассматривался он в разделе «Разное», следовательно, имел ознакомительный либо консультационный характер.

Мотивируя свои намерения, Вячеслав Викторович объяснил депкорпусу, откуда «растут ноги». Для этого он напомнил одно из аналогичных заседаний 2017 года, когда предложил изменить статус вокзала, сделав его, например, торговым центром. Депутаты это решение поддержали почти единогласно, и лишь один парламентарий проголосовал «против». А потом «появилась статья» на эту тему, и продолжением истории стало представление прокуратуры в адрес Вячеслава Парфенова о необходимости привести здание вокзала в соответствие требованиям.

Будоража воспоминания, рассказчик одарил меня многозначительным взглядом, дескать, вот он, виновник всей этой заварухи, которую теперь ему приходится расхлебывать.

При этом Вячеслав Викторович предпочел не вспоминать, что стало отправной точкой нынешнего вопроса о возможной передаче вокзала району. А ей, напомню, было обращение бизнесмена Виталия РЕУКОВА, который указал мэрии на целый список того, чем должен обладать вокзал, если он соответствует своему статусу. В противном случае чиновники нарушают целую кучу требований, в том числе антитеррористического законодательства.

Чего вдруг бизнесмен обеспокоился несоответствиями на городском вокзале, стало понятно после того, как на том же заседании уточнили: Виталий Георгиевич планирует объединить два своих смежных магазина («Нику» и «Гранд-Нику») и сделать в них сквозной проход. В таком случае близость к зданию, имеющему статус вокзала, то есть социального объекта, лишила бы торговое предприятие лицензии на продажу алкоголя. Вот и появилось такое вроде бы заботливое письмо, которое администрация вынесла на обсуждение депкорпуса.

К счастью, опубликованную в «Неделе» статью заметили в прокуратуре Боровского района, в результате чего в адрес главы администрации было вынесено представление о необходимости привести вокзал в должный вид. Поскольку для города это весьма дорогое удовольствие, да и полномочий по организации пассажирских перевозок с сопутствующим обустройством вокзалов на конечных точках следования у Балабанова нет, то местная администрация решила передать свой объект в собственность Боровского района.

Со своей стороны, могу только порадоваться тому, что вокзал, который в эти холодные дни доказал свою значимость для жителей Балабанова и Боровского района, останется в своем статусе. А еще хотелось бы надеяться думать, что власть будет впредь принимать решения, которые идут на руку большинству жителей, а не частным интересам.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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