В ожидании инвесторов

Особая экономическая зона «Калуга» сулит Совьякам большие деньги.



Недавно на Российском инвестиционном форуме в Сочи глава региона Анатолий АРТАМОНОВ подписал несколько соглашений с российскими предприятиями. Этой новости были весьма рады в Боровском районе, и в первую очередь в СП Совьяки, поскольку сразу два из четырех новых инвесторов должны разместиться в расположенной здесь промышленно-производственной зоне «Калуга».

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

Данные проекты в перспективе могут поспособствовать повышению экономики калужского региона и стать надежной опорой в формировании бюджета Боровского района. Ждут не дождутся этого и в Совьяках, где новые финансовые поступления станут хорошей возможностью для дальнейшего развития территории сельского поселения. Это подчеркивают руководители всех уровней местной власти, включая главу администрации Боровского района Илью ВЕСЕЛОВА, недавно рассказавшего о перспективах «Калуги».

- Особая экономическая зона из чего-то эфемерного становится вполне реальной. Один инвестор уже вышел и начал земляные работы. Что касается управляющей компании особой экономической зоны, то она тоже в ближайшее время должна приступить к работе. Учитывая, что это проект не местного и даже не регионального уровня, а федерального, то там очень четкие требования к соблюдению сроков и освоению средств. Там есть соответствующий график создания инфраструктуры, и при подписании соглашения с предприятием к нему прикрепляется календарный план графика работ. Поэтому мы можем понимать, что в двух- и трехлетней перспективе все предприятия, которые являются резидентами, будут построены и начнут свою деятельность, - отметил Илья Борисович.

Боровская «Калуга» занимает 432 гектара, и несмотря на то, что пока лишь одно предприятие приступило к освоению этой территории, усилиями Агентства регионального развития Калужской области количество резидентов здесь постоянно растет. Например, в прошлом году к карандашной фабрике «Красина» присоединились несколько компаний.

Среди них - российская фирма «Рефкул», собирающаяся построить завод по производству климатического и холодильного оборудования на 140 рабочих мест, ООО «Мир-Фарм Калуга» - фармацевтический завод с объемом инвестиций 975 млн рублей в рамках которых будет создано 130 рабочих мест, а также вьетнамская компания «ТиЭйч Милк Индустри», собирающаяся создать площадку по переработке молока и молочных продуктов с планируемым объемом инвестиций 6,7 млрд рублей.

ТОЛЬКО НАЧАЛО

Также на конец прошлого года были подписаны соглашения о намерениях с целым рядом компаний, количество финансовых вложений которых должно составить 8,9 млрд рублей и дать 670 новых рабочих мест. Так что, несмотря на то, что данные земли пока в основном пустуют, можно не сомневаться, что вскоре там закипит жизнь. Тем более что недавно пришли хорошие новости с проходившего в Сочи форума, где губернатор нашел для боровского участка «Калуги» еще двух новых инвесторов.

Первый из них - это российская инжиниринговая компания «Станкофлот», поддерживающая высокотехнологичные и инновационные секторы отечественной экономики. Предприятие планирует вложить 1 млрд инвестиций и создать 150 рабочих мест для производства режущих, вспомогательных инструментов, оснастки и высокоточных металлоизделий.

Еще одним найденным в Сочи резидентом стало ООО «МПТ-Пластик». Соглашение предусматривает создание завода по изготовлению шлангов технического назначения из ПВХ-пластика, что можно использовать в самых разных отраслях. Например, в пищевой промышленности шланги ПВХ применяются для перекачки минеральных вод, молочных продуктов, растительных масел, каких-либо напитков и т.д. Также эти шланги будут незаменимы в гидротехнических сооружениях и для транспортировки сыпучих материалов, воздуха, газов, агрессивных жидкостей. Инвестор собирается вложить примерно 120 млн рублей и создать около 50 рабочих мест.

- Особые экономические зоны есть не везде, поэтому очень хорошо, что в таком относительно небольшом регионе у нас достаточно много вполне конкурентоспособных индустриальных площадок. Проект «Калуга», по сути, только стартовал, поэтому привлечение сюда инвесторов еще продолжается, тем более что здесь огромные площади. Так что это только начало - так же, как в свое время начинался индустриальный парк «Ворсино», - отметил заместитель главы администрации Боровского района по вопросам экономического развития Станислав ФИЛИППОВ.

РАБОТА ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ

В администрации СП Совьяки смотрят на пополнение боровской особой экономической зоны с большим энтузиазмом. Во-первых, для местной казны это будет весьма существенной прибавкой в виде земельного налога, а во-вторых - приход крупных предприятий позволяет надеяться на развитие всей инфраструктуры поселения. Нечто похожее мы можем наблюдать в Ворсине, преображение которого с появлением индустриального парка происходило буквально у всех на глазах. Поэтому не удивительно, что теперь по этому же пути надеются последовать в Совьяках.

Глава местного сельского поселения Николай ГАЛЕНКОВ не стал скрывать возлагаемых им на «Калугу» больших планов.

- Отрадно, что предприятия продолжают к нам идти, тем более, что развитие особой экономической зоны станет несомненным плюсом для всех. Мы со своей стороны готовы сделать все возможное, чтобы не было никаких проволочек и административных барьеров, и эти компании могли спокойно налаживать свое производство. Чем лучше мы создадим условия, тем больше инвесторов захотят здесь обосноваться, - отметил Галенков.

Как признался Николай Константинович, для того, чтобы предприятия приступили к полноценной работе, нужно будет немало сделать по подведению сюда всех необходимых коммуникаций.

- Пока у нас есть только пустое поле. Поэтому сюда нужно делать дороги, тянуть энергетику, канализацию и газ, - пояснил Галенков.

Впрочем, руководство особой экономической зоны заверяет, что в течение этого года или, в худшем случае, - следующего, вопрос с коммуникациями должен быть решен. Поэтому многие местные жители уже ждут, когда же эти предприятия начнут активно помогать поселению, как это принято у крупных социально ответственных компаний. Однако Николай Галенков предостерег от развития этой темы, поскольку пока резиденты «Калуги» не встанут как следует на ноги, говорить об этом рано.

- Главное, чтобы они платили налоги, а социальными направлениями должны заниматься мы сами, - заявил Николай Галенков.

В любом случае, соглашения с компаниями уже подписаны, а это значит, что процесс запущен, и через несколько лет особая экономическая зона в Совьяках превратится в обустроенную территорию, которая будет двигать вперед экономику поселения и района.

Константин ЕРЕМЕНКО

Другие статьи из рубрики «Экономика»