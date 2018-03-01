01.03.2018

Четыре боровские семьи остались без дома



В Боровске вечером 27 февраля произошел пожар по адресу ул. Петра Шувалова, 8, где внезапно загорелся частный дом на 4 квартиры. На место происшествия немедленно выехали несколько бригад пожарных и еще две бригады прибыли из соседних районов. Однако даже несмотря на то, что первый наряд огнеборцев был на месте через 4 минуты после поступления сигнала, спасти деревянный дом было невозможно. Как отмечают спасатели, к тому времени уже вовсю полыхала крыша жилища. Тем не менее, удалось не допустить распространения огня на соседние строения.

Никто при этом не пострадал, если не считать шокового состояния жильцов, оставшихся за какие-то мгновения без крова. Некоторые из очевидцев утверждают в социальных сетях, что возгорание спровоцировал проживающий в одной из сгоревших квартир мужчина, который нагревал паяльной лампой замерзшую трубу.

Впрочем, в МЧС говорят, что пока это утверждать преждевременно, и причину установит испытательная пожарная лаборатория, куда были направлены все необходимые материалы.

Константин ЕРЕМЕНКО

Другие статьи из рубрики «Происшествия»

Поджигатель напал с ножом на участкового

Житель Балабанова «вышел» через балкон

Мстители подожгли дачный дом

«Шутка» школьницы может обойтись ее родителям в 200 тысяч рублей

Боровские полицейские ищут свидетелей смертельного ДТП

Рулю по «малолетке»
 
г. Обнинск, © ООО «Мак Медиа» 2007 - 2018

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Любое использование материалов сайта в сети Интернет допускается исключительно на сайтах, зарегистрированных как средство массовой информации и только при условии указания названия издания, автора статьи и размещения индексируемой гипертекстовой ссылки на сайт www.pressaobninsk.ru. Использование материалов данного ресурса сайтами, не являющимися СМИ, а также вне сети Интернет возможно только с письменного разрешения правообладателя.

Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Пишите нам



Официальный сайт изданий
Калужской области
Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Обратная связь | Архив новостей Обнинска | RSS
Новости Обнинска. Газета Неделя Балабаново
Поставить закладку | Сделать стартовой
Последнее обновление - 18:15 01.03.2018
01
марта
2018


Издательский дом "Мак Медиа" предлагает выгодные условия размещения комплексной рекламы!
Доска объявлений предоставляет Вам возможность разместить бесплатное объявление