Четыре боровские семьи остались без дома

В Боровске вечером 27 февраля произошел пожар по адресу ул. Петра Шувалова, 8, где внезапно загорелся частный дом на 4 квартиры. На место происшествия немедленно выехали несколько бригад пожарных и еще две бригады прибыли из соседних районов. Однако даже несмотря на то, что первый наряд огнеборцев был на месте через 4 минуты после поступления сигнала, спасти деревянный дом было невозможно. Как отмечают спасатели, к тому времени уже вовсю полыхала крыша жилища. Тем не менее, удалось не допустить распространения огня на соседние строения.

Никто при этом не пострадал, если не считать шокового состояния жильцов, оставшихся за какие-то мгновения без крова. Некоторые из очевидцев утверждают в социальных сетях, что возгорание спровоцировал проживающий в одной из сгоревших квартир мужчина, который нагревал паяльной лампой замерзшую трубу.

Впрочем, в МЧС говорят, что пока это утверждать преждевременно, и причину установит испытательная пожарная лаборатория, куда были направлены все необходимые материалы.

Константин ЕРЕМЕНКО

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