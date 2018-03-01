Выборы в помощь!

Жителей проблемного общежития отправили к президенту.

На этой неделе жители дома №21 на ул. 1 Мая вновь пришли на встречу с администрацией и депкорпусом, чтобы разобраться в перспективах их дальнейшего проживания в занимаемом жилье.

К этому времени чиновники обещали провести консультацию с представителями суда и прокуратуры и, наконец, понять: каким путем необходимо идти тем, кто долгие годы живет в проблемном общежитии и сейчас не может найти возможности сделать его своей собственностью.

Как и обещал, глава администрации Вячеслав ПАРФЕНОВ с законниками он встретился. Однако, по его словам, результат этого общения не сулит жителям общежития того варианта, о котором они мечтали с тех пор, как в 2017 году муниципалитет забрал в собственность имущество обанкротившегося АООТ «Спецсетьстрой». Главная цель людей - приватизировать жилье - по-прежнему остается недосягаемой.

Ранее администрация разработала, как ей казалось, идеальную схему. Как новый собственник, муниципалитет отказывает жителям в заключении договора социального найма, те идут в суд опротестовывать позицию чиновников, а представители Фемиды понуждают власть имущих заключить договора соцнайма, которые дают карт-бланш к приватизации жилья.

Но просчет в стратегии дал о себе знать после третьего рассмотренного дела в суде, когда граждане на свои иски начали получать частичные отказы. В частности, суд признает за ними право на занимание жилой площади на прежних условиях (коммерческого найма), но отказывает в понуждении администрации к невыгодным для нее действиям - подписанию договоров соцнайма, что в итоге не дает права на дальнейшую приватизацию.

Как уверял на встрече Вячеслав Парфенов, представители прокуратуры сказали ему прямым текстом: если он заключит договора соцнайма, то это будет расценено как превышение должностных полномочий, за что он может поплатиться занимаемой должностью.

Со своей стороны, жители просят сменить статус здания с общежития на жилой дом. В этом случае, как им якобы прокомментировали в суде, у них появится право на соцнайм. Но на это у администрации тоже был своя позиция. Как ранее сообщал глава администрации, ему разъяснили, что, изменив статус объекта, возникнет угроза выселения из квартир некоторых жильцов и предоставления их жилплощади тем, кто десятилетиями стоит в очередях. Такого «взрыва», понятное дело, никому не надо.

По мнению юристов администрации, сейчас остается один вариант - продлить действие заключенных ранее договоров найма. При этом стоимость коммунальных услуг у обитателей дома №12 на ул. 1 Мая обозначена на том же уровне, что и у многих других домов города - 12,45 руб. за кв/м.

А вот депутаты предложили жителям из фазы ожидания перейти к активным действиям. В частности, Владимир ЖИГАНОВ, усомнившись в справедливости боровской Фемиды и заявив, что «суды часто принимают спорные решения», предложил оспорить их в судах высшей инстанции, вплоть до Верховного.

Его коллега Николай ГУСЕВ посоветовал ковать железо пока горячо, а именно, пользуясь предвыборной ситуацией, отправиться с личным визитом в приемную президента РФ в Москву. Более того, Николай Иванович пообещал лично сопроводить группу активистов в этой поездке.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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