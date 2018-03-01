Поджигатель напал с ножом на участкового

Нешуточный переполох произошел 22 февраля в балабановском доме №99 по улице Дзержинской. Ранее неоднократно судимый, в том числе за убийство, 33-летний житель Жуковского района распивал со своей сожительницей спиртные напитки и после ссоры пригрозил ей спалить квартиру. Его слова оказались совсем не пустыми обещаниями, и он тут же поджег диван.

После этого в дежурную часть поступило сообщение о возгорании, и на место происшествия выехали пожарные, которым возмутитель спокойствия открыть дверь отказался. Заставлять его впустить огнеборцев в квартиру пришлось участковому, однако это лишь еще больше раззадорило мужчину, который даже попытался напасть на стража порядка с ножом. На место происшествия пришлось вызывать подкрепление в виде представителей Росгвардии.

В итоге, буйный мужчина был схвачен и доставлен в отдел полиции. В отношении него заведено уголовное дело по статье 318.1 «Угроза применения насилия в отношении представителя власти», которая предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.

Константин ЕРЕМЕНКО

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