Антон Масняк выводит жителей на «Чистую воду»!

Боровский район в свое время стал одним из первооткрывателей федеральной программы «Чистая вода», когда в Боровске была запущена станция обезжелезивания. С тех пор прошло около 7 лет и, как говорится, утекло немало воды. Однако реализация этой программы продолжается поныне, и сейчас на очереди на улучшение качества водоснабжения стоит совхоз Боровский.

ДЕНЕГ БУДЕТ МЕНЬШЕ

Как известно, проблема водоснабжения является для боровчан одной из ключевых. Ситуация сегодня такова, что качественная питьевая вода имеется далеко не во всех населенных пунктах, поэтому районные власти в этом году намерены значительно изменить в этом направлении положение дел. Неслучайно, что созданный в районе Фонд приоритетных проектов в этом году как раз ориентирован на реконструкцию систем водоснабжения. Что касается «Чистой воды», то в нее в этом году войдет только совхоз Боровский.

Впрочем, прошедший недавно в Калуге консультативный совет глав муниципальных образований, где одной из тем обсуждения стала данная программа, внес на сей счет определенные опасения. Итогами этого мероприятия на отчете одного из руководителей местных поселений поделился председатель Районного Собрания Анатолий БЕЛЬСКИЙ.

- Могу расстроить и себя, и вас. Я думаю, что из тех приблизительно 250 миллионов рублей, которые планируется выделить на эту программу, будет гораздо меньше, где-то миллионов 120 на всю область. Нам достанутся какие-то крошечки. А в конце прошлого года мы получили кучу металлолома в виде инженерных сетей, которые нужно делать, - отметил Анатолий Васильевич.

В этой связи за планы главы администрации совхоза Боровский Антона МАСНЯКА становится немного тревожно, ведь буквально за несколько дней до калужского совещания Антон Александрович подробно рассказал на встрече с жителями, что он намерен сделать по программе «Чистая вода».

«УПРЕМСЯ, НО СДЕЛАЕМ»

По словам Антона Масняка, на данный момент предварительно одобрено финансирование строительства водопроводных сетей на территории поселения. Это 3 км в Комлеве и 8 км в совхозе Боровский.

- В этом году мы очень сильно упремся, но сделаем и проектирование, и строительство деревни Комлево. По совхозу Боровскому мы сможем пока осуществить только проектирование, поскольку там есть очень непростые участки - четыре пересечения областной дороги, куча газопроводов. Поэтому ожидается сложное проектирование, и мы в этом году явно на стройку не выйдем. Скорее всего, это будет 2019 год, - рассказал Антон Александрович.

В отличие от совхоза, в Комлеве уже выполнены основные предпроектные решения, и сейчас проводятся геологические и геодезические работы, поэтому к октябрю этого года здесь все должно быть готово. Что касается финансового момента, то глава администрации поселения все же надеется на то, что денег хватит.

- В рамках данной субсидии мы определим, чем можем помочь за счет местного бюджета. Так что будем смотреть, сколько нам в итоге выделят. Если окажется меньше, чем мы рассчитывали, значит, сделаем только проектирование, а строительство запланируем на следующий год, - отметил Антон Масняк.

Между тем, прогнозируемые по данным направлениям затраты весьма приличные. Так, на водоотведение в Комлеве необходимо примерно 4,5 млн рублей, а на совхоз Боровский уйдет где-то 8 млн рублей, а также в 1,2 млн рублей обойдется проектирование.

Причем, помимо этого, местная администрация, участвуя в Фонде приоритетных проектов, планирует начать строительство очистных сооружений в совхозе Боровском. В общем, водоснабжением в поселении должны заняться основательно, а если за этот год управиться не удастся, то, по словам Антона Масняка, большой проблемой это не станет.

- Может быть, весь объем мы выполнить и не успеем, но строительство водопровода в деревни Комлево, а также проектирование водоснабжения и очистных в совхозе мы однозначно должны завершить уже в этом году, - пояснил Антон Александрович.

Константин ЕРЕМЕНКО

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