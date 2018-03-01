«Все под трактор!»

Незаконные торговые объекты вдоль трассы А-108 скоро снесут!

В середине февраля администрация Балабанова провела выездное совещание с представителями ФКУ «Центравтомагистраль». Данное учреждение обслуживает проходящую вдоль «городка» трассу А-108. Целью этой встречи было определение границ отвода федеральной дороги, на которых запрещено размещение каких-либо наземных сооружений.

В АТАКУ!

Встреча стала продолжением работы администрации по сносу нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования. В прошлом году чиновникам удалось убрать или переселить НТО, стоявшие на улицах города, в том числе и частично в микрорайоне ул. Дзержинского. Теперь же их план охватил металлические палатки, много лет назад обосновавшиеся перед бетонным забором, отделяющим микрорайон бывшего военного городка от трассы А-108.

В ходе встречи представители федерального казенного учреждения произвели замеры своих владений и подтвердили догадки балабановской администрации - часть торговых точек действительно стоит на запрещенной территории. Это значит, что в любой момент администрация может приступить к демонтажу проржавевших конструкций, если владельцы добровольно не сделают это за свой счет.

На днях глава администрации Вячеслав ПАРФЕНОВ потребовал от своих сотрудников поторопить ФКУ «Центравтомагистраль» с направлением в адрес белого дома протокола обследования территорий, который позволит приступить к активным действиям. И, несмотря на то, что на данный момент представители обслуживающего трассу учреждения необходимый документ не прислали, Вячеслав Викторович бросил клич:

- Все под трактор!

С УЧЕТОМ СПРОСА

Справедливости ради стоит отметить, что неделей ранее чиновник установил срок зачистки территории вдоль федеральной трассы - до мая текущего года, а потому у предпринимателей еще есть время на мирное разрешение ситуации.

А вот что касается НТО, оставшихся внутри микрорайона, то их выселение администрация еще прорабатывает. Пока самым щадящим вариантом в белом доме считают самопроизвольное сворачивание мелкого бизнеса. Помочь в этом смогут сетевые магазины, которые уже положили глаз на имущество, недавно переданное городу решением депутатов Районного Собрания, а ранее - Министерством обороны - в собственность района.

Однако местные жители уже высказывались негативно в отношении таких планов, заявляя, что сетевики не в состоянии обеспечить жителей большого и удаленного от центра микрорайона свежими сезонными продуктами.

В администрации к этим словам обещали прислушаться и предусмотреть на ул. Дзержинского места для уличной торговли, создав для этого соответствующие условия. Решение этого вопроса уже стоит в списке задач директора МУП «МЦОН» Бориса СЕРГЕЕВА, в полномочия которого, в том числе, входит организация сезонной торговли на территории муниципалитета.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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