01.03.2018

Снежные заносы помогают балабановцам плевать на ограничения



Администрация Балабанова в 2017 году пошла навстречу жителям дома №9 на ул. Гагарина и установила с одной стороны сквозного проезда полусферы, ограничившие поезд транспорту со стороны кабицынского хайвэя.  Ведь жители жаловались, что в часы пик, когда на светофоре на трассе А-108 машины встают в длинные «пробки», поток автомобилей устремляется через их двор, используя его как объездной путь. Учитывая, что тротуара вдоль дома нет, то пешеходам приходится несладко.

Установку такого препятствия водители изначально восприняли негативно и поначалу даже откручивали желтые полусферы, чтобы проехать привычным путем. Но позже смирились с установленными правилами.

Теперь же даже жители улицы Гагарина не гнушаются нарушить установленные администрацией ограничения. Помогает им в этом высокая подушка из укатанного снега, которую обслуживающая город подрядная организация упорно не замечает.

Благодаря такой «слепоте», слой снега покрыл высокие полусферы, сделав дворовой заезд совершенно беспрепятственным.  А потому водители накатали на закрытом участке дороги колею, не стесняясь проезжать по ней даже в дневное время.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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