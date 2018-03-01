Боровские крыши дали течь!

Весьма непростой в этом году выдалась зима - вслед за обильными снегопадами пришли серьезные морозы. Однако некоторым жителям Боровска пришлось вдвойне непросто, поскольку природное ненастье добралось даже до их квартир, оказавшихся затопленными идущим с крыши потоком воды. Впрочем, люди склонны винить в этом не погоду, а своих коммунальщиков.

Проблема протечки кровли сегодня в Боровске стоит достаточно остро. Например, весьма несладко пришлось дому №2 в Фабричном переулке, где наводнение началось еще в начале прошлой недели. Местной жительнице Марине пришлось даже разместить свой «крик души» в одной из социальных сетей Интернета.

По словам женщины, утром она обнаружила, что из-под газовой плиты течет вода. Первое, что ей пришло в голову, - это прорыв трубы, однако затем удалось найти исток ручья - он был на крыше. После звонка в управляющую компанию «Строй-Белан» пришли два ее сотрудника и, осмотрев последствия потопа, заявили, что наверху сейчас бассейн вперемежку с наледью, и отремонтировать крышу можно будет только ближе к лету, когда полностью все растает. А уже в этот же вечер поток усилился настолько, что прибежала соседка снизу, которую тоже стало затапливать.

- Сообщили в МЧС, что скоро потонем, - пишет Марина. - Через час нам позвонили и сказали, что «Строй-Белан» извещен, и утром к нам придут составлять акт и что-то решать. Но никто так и не пришел. В 3 часа утра 7-литровый контейнер тек через край, лампочка в люстре лопнула, пол в воде.

Причем за две недели до этих событий с крыши сбивали сосульки, поэтому она предполагает, что оказался пробит старый рубероид. Но, как заверил нас директор «Строй-Белана» Анатолий БЕЛЯКОВ, дело на самом деле совсем в другом.

- Такая проблема сейчас в 20 домах Боровска. Сразу выпала вся зимняя норма осадков, а крыши с советских времен утеплены плохо. Солнце пригревает, образуется вода и ей просто некуда деваться, хотя сами крыши в исправном состоянии. К сожалению, наша управляющая компания бессильна что-то сделать, чтобы вода там не собиралась. Если мы сейчас уберем весь этот лед, то вместе с ним лишимся всего покрытия и останемся без кровли. За десять лет управления мы впервые столкнулись с этой проблемой, но я намерен ее в этом году решить, - отметил Анатолий Николаевич.

По его словам, с наступлением теплой погоды на крышах будет уложен обогрев, хотя это совсем недешевое удовольствие - примерно 150 тысяч на один дом, в то время как специальные организации вообще берут за это 1 млн рублей. А пока же две бригады «Строй-Белана» обходят поочередно городские кровли и прорубают в них небольшие канавы для спуска воды.

Однако если коммунальщики все-таки где-то не проявят должного понимания и не устранят протечки, то мэр Боровска Михаил КЛИМОВ посоветовал не стесняться искать помощи в городской администрации.

- Жителям следует прийти к нам, и мы заставим принять меры. В каждом конкретном случае нужно отдельно разбираться - вполне возможно, что где-то могли пробить покрытие. Такие случаи у нас бывали, - рассказал Михаил Павлович.

Впрочем, директор «Строй-Белана» пообещал внимательно отнестись ко всем поступившим жалобам.

- Людям, квартиры которых подтопило, мы выплатим компенсации. Ни про одного человека, обратившегося к нам в письменной или устной форме, мы не забудем, - заявил Анатолий Беляков.

Константин ЕРЕМЕНКО

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