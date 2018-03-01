Душа под присмотром

Силовики выступают за установку видеокамер в Боровском монастыре.

Видеофиксация, как известно, является одним из важнейших факторов, способствующих повышению раскрываемости преступлений. Неслучайно наши правоохранительные органы сегодня двумя руками выступают за появление «большого брата» на всех участках общественного городского пространства - будь то кафе, вокзал или дорога.

Не стал исключением и Свято-Пафнутьев Боровский монастырь, где, вполне вероятно, в ближайшем будущем могут начать работать видеокамеры. Во всяком случае, именно за эту идею сейчас активно выступают местные стражи порядка.

НЕПОДКОНТРОЛЬНАЯ ТЕРРИТОРИЯ

О том, что меры безопасности в монастыре нужно усиливать, сразу после рождественских праздников заявил начальник ОМВД по Боровскому району Александр КУЛИГИН. По его словам, ежедневно там могли собираться до 500 прихожан, однако отследить, как они паркуются и отъезжают, а также узнать истинную цель их визита не представлялось возможным. Разумеется, что такая ситуация не может устраивать полицейских, поскольку в случае каких-либо происшествий именно им придется искать виновных, а сделать это в столь сложных условиях, где нет практически не одной видеокамеры (а те, что есть, по словам Кулигина, очень плохого качества), представляется весьма затруднительным.

Между тем, все мы прекрасно помним громкие резонансные криминальные сводки, в которых оказывались замешаны приезжающие в монастырь люди. Так, в ноябре прошлого года в суд было направлено дело по факту убийства мужчины его товарищем по работе. Оба были неместными и выполняли подсобные работы на территории монастыря. Во время употребления в лесном массиве спиртного один из них упрекнул другого в том, что тот плохо выполняет свои обязанности. В результате, 43-летний мужчина, находясь за спиной знакомого, накинул на его шею ремень и, упираясь ногами в его плечи, задушил свою жертву, которая из-за сильного опьянения не смогла оказать должного сопротивления.

А уже в декабре прогремела новость об изнасиловании молодой женщины. Как было установлено следствием, девушка познакомилась по социальной сети с молодым человеком, и в этот же день встретились с ним в Боровске. Сославшись на плохую погоду, парень предложил пойти к нему домой. В квартире, куда они пришли, оказался еще один человек. Когда девушка собралась уходить, ее начали избивать, угрожать убийством и насиловать. Затем пострадавшая через балкон все же смогла убежать от преступников.

Удивительного здесь, конечно, ничего нет - церковь помогает всем, кто ищет душевного спасения, и для нее неважно, есть у тебя, например, судимость или нет. Как говорится, перед Богом все равны. Но как оградить верующих от тех, кто под видом добропорядочного человека приходит сюда с корыстными и преступными целями?

Именно поэтому боровские силовики так настойчиво добиваются появления здесь такой незаменимой сегодня меры безопасности, как видеофиксация. Причем Александр Кулигин оказался настроен по этому вопросу весьма решительно.

- Неоднократные обращения к настоятелю результатов не дают. Он пока никого не принимает. Хотелось бы выслушать его позицию. Если на уровне района не получается решить этот вопрос, то я буду выходить на область, - говорил на планерке в боровской администрации Александр Валерьевич.

«МЫ НЕ СОБИРАЕМСЯ ЛЕЗТЬ В ЖИЗНЬ МОНАСТЫРЯ»

Эту обеспокоенность разделил глава администрации Боровского района Илья ВЕСЕЛОВ, попросив власти Боровска организовать трехстороннюю встречу всех заинтересованных сторон.

На мероприятии обсуждались установка камер и их расположение. Стороны пришли к необходимости видеонаблюдения как минимум на главном входе с информирующей о видеосъемке табличкой. Еще одной темой для обсуждения стала расположенная там же ярмарка. Все сошлись на том, что ее необходимо перенести, а прокурор района Александр ЕГОРОВ посоветовал составлять на занимающихся незаконной торговлей административные протоколы.

Александр Владимирович положительно оценил итоги встречи, отметив, что заставить собственника установить данное техническое оборудование все равно нельзя, поэтому речь может идти только о рекомендациях. Тем более что никто эти камеры батюшкам не предоставит, и покупать их придется за свой счет.

- В этом вопросе важна безопасность как граждан, так и этого исторического объекта, чтобы его никто не обезобразил. Могут ведь и нарисовать что-нибудь на стенах, поэтому чтобы это не допустить, нужны камеры, - отметил Александр Егоров.

Причем он особенно подчеркнул, что правоохранителей интересует только аспект безопасности, и ничего более.

- Мы не собираемся лезть в жизнь монастыря и тех лиц, кто туда приходит, - пояснил Егоров.

Поэтому в ближайшее время схема видеонаблюдения должна начать прорабатываться полицией и священнослужителями с учетом специфики и особенностей данного места. Ждут этого момента и в администрации Боровска. Тем более что здешний градоначальник Михаил КЛИМОВ также присутствовал на упомянутом совещании и внимательно следит за развитием ситуации.

- Мы хотим знать и понимать, что данное место массового скопления граждан, расположенное на территории нашего города, полностью обеспечено стандартами безопасности, - отметил Михаил Павлович.

«СФЕРА БОЛЬШИХ ДОВЕРЕННОСТЕЙ»

Выходит, что сейчас мяч находится на стороне руководства боровского монастыря, и от того, насколько оно будет готово к дальнейшему диалогу, зависит исход прошедших переговоров. Однако в беседе с благочинным Свято-Пафнутьева монастыря иеромонахом Саввой стало понятно, насколько это для представителей духовенства сложный и деликатный вопрос.

- Церковь входит в сферу больших доверенностей и больших откровений со стороны людей, и ни в коем случае не хотелось бы это разрушать. Поэтому я озвучил на совещании следующий компромисс: камеры следует установить на парковке, а что касается их внутри обители, то мы готовы к диалогу и думать, нужно ли их ставить или нет. А за монастырем, скорее всего, это делать стоит, поскольку на парковке неоднократно бывало, что били или царапали машины и происходили случаи краж, - пояснил отец Савва.

Конечно, едва ли несколько камер, направленных за периметр объекта, полностью решат проблему безопасности и контроля приезжающих в монастырь граждан, но, вполне возможно, станут первым шагом к ее решению.

Теперь самое главное, чтобы начатое общение власти, представителей правопорядка и священнослужителей не прекратилось и привело к положительному результату.

Олег ФОМЕНКО

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