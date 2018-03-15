Проблем с транспортом в день выборов не будет

В связи с предстоящими выборами Президента Российской Федерации в городских поселениях Боровского района будут организованы маршруты курсирования бесплатного общественного транспорта к избирательным участкам.

Движение автобуса для жителей Балабанова будет осуществляться по следующему расписанию: 10:00 - от ул. Борисовской, д. 94 до детского сада «Ладушки», в 11:00 - от ул. Зеленой, д. 2 до школы №3, в 12:00 - от поселка ДРП до школы №3, в 13:00 - от ул. Боровской, д. 94 до детского сода «Ладушки», в 14:00 - от ул. Зеленой, д. 2 до школы №3, в 15:00 от поселка ДРП до школы №3. Кстати, через полчаса по каждому из этих маршрутов автобус проследует в обратном направлении.

В Боровске автотранспорт для избирателей начнет ездить каждый час с 10 утра и до 6 часов вечера. Так, для тех, кому необходим участок № 0301 на ул. Ленина, организуют маршрут, который пройдет по таким улицам, как Дзержинского, Наноева, 8 Марта, Калинина.

К участку № 0302, расположенному также на ул. Ленина, бесплатное такси проследует по улицам: Ленина, Советская, Красноармейская, Калужская.

До избирательного участка №0303, что разместится в детском саду «Тополек», будет курсировать автотранспорт по улицам: Берникова, пер. Мира, Победы, Пушкина, Калужская.

Направление маршрута к участку №0304 на ул. Коммунистической затронет улицы: Циолковского, Колхозную, М. Горького, Московскую.

Для граждан, которым необходим участок №0305 на ул. Большой, транспорт пройдет по улицам: Горького, Молокова, Коммунистическая, Шмидта.

И наконец, к избирательному участку №0306, что расположится в ФОК, маршрутки осуществят движение по улицам: 1 Мая, Заречная, Зеленая, К. Маркса, 2-я Лесная, Лесная, Ф. Энгельса.

Что касается Ермолина, то с 9 утра и до 6 вечера ежечасно к избирательному участку №320 в детском саду «Березка» автобус будет ходить по ул. Молодежной с заходом к дому 141 по ул. Русиново.

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