В борьбе с НТО в Балабанове повисла пауза

Сможет ли глава администрации Балабанова Вячеслав ПАРФЕНОВ осуществить дерзкий план по сносу НТО вдоль трассы А-108 к установленной им самим дате? На этот вопрос сейчас никто не может дать утвердительного ответа. Более того, глава города Сергей СУДАКОВ заявил, что если работа и впредь будет идти неспешным шагом, то к 1 мая воз в виде металлических НТО вдоль автодороги в районе ул. Дзержинского, останется на своем месте.

По информации, озвученной на планерке, обслуживающее федеральную трассу А-108 ФКУ «Центравтомагистраль» до сих пор не прислало в администрацию документы, которые развяжут руки чиновникам в борьбе с нестационарными торговыми объектами. На заявление о том, что чиновники ждут бумаги, Сергей Судаков парировал:

- Месяц прошел, а мы все ждем! Обещали прислать в течение недели! Мы так ничего не сделаем.

Напомним, что снести часть НТО, расположенных в полосе отвода А-108, администрация города намеревается еще с прошлого года. В январе была поставлена задача: выполнить работы по демонтажу в срок до 1 мая. Однако пока незаконное присутствие проржавевших металлических конструкций вдоль федеральной трассы больше беспокоит балабановских чиновников, нежели тех, кто несет за нее прямую ответственность.

Между тем, в ожидании послания от федерального казенного учреждения «Центравтомагистраль», администрации пора заняться аналогичными торговыми объектами у себя под носом.

Павильон, расположившийся на перекрестке улиц Энергетиков и 1 Мая, на которой находится и здание белого дома, периодически становится причиной создания неудобств для пешеходов. При завозе товара в эту торговую точку грузовая машина не просто въезжает на оборудованный тротуар, нарушая тем самым посреди бела дня правила дорожного движения, но и препятствует передвижению горожан по предназначенному для них пространству.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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