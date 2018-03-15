Выбрать себя

18 марта в каждом поселении Боровского района запланированы спортивные, культурные и даже гастрономические «заманухи» для избирателей. Честно говоря, к такому подходу организации выборов у меня особое отношение, и не только потому, что намерение чиновников обеспечить на своей территории высокую явку избирателей куском колбасы и дешевой булкой - унизительно по отношению к людям. Просто подобные действия превращают важнейшее политическое событие страны в воскресную ярмарку с цыганами и медведем на велосипеде.

Тем не менее, я пойду на избирательный участок и проголосую за того, кого вижу в качестве президента России. Вернее так: я отдам свой голос за себя! Нет, моей фамилии в списках кандидатов, конечно, нет. Но среди претендентов на руководство страной есть тот человек, который во многом определит именно мою жизнь и жизнь близких мне людей.

Ставить «галочку» за кандидата по принципу создания протестного голосования или потому, что он просто «хороший парень», - поступок глупый, который сродни позиции людей, вовсе не желающих воспользоваться своим законным правом определить собственную жизнь. А потому, доверить руководить огромной страной и ее мега-многообразием сфер жизни могу только тому, чьи мысли совпадают с моими.

Я не мечтаю о том, что наступят времена, когда государство возьмет и разделит все природные ресурсы страны между своими гражданами, превратит мою жизнь в сказку из бесконечных путешествий и ярких ощущений. Я ожидаю, что мне никто и ни что не будет мешать самой добиваться желаемого. Что социальная справедливость не будет заменена унизительной «уровняловкой», в которой каждый бездарь и лодырь может жить без особых забот, а талантливый работяга обиженно смотреть на него. Что старики не останутся за бортом жизни, даже если их дурно воспитанные отпрыски не желают нести за них никакой ответственности. Что дети смогут получать полноценное образование, при этом имея право выбора на самоопределение. В общем, я хочу, чтобы мне и моей семье было хорошо и спокойно жить в стране, которую люблю.

Я не знаю, чего хотите вы. Похожи ли ваши желания на выше озвученные или являются их полной противоположностью. Но это не должно влиять на отношение к самой идее выборов. Озвучить свое видение завтрашнего дня - это в больше мере обязанность, нежели право гражданина. Каждый из нас должен сдать так, чтобы родным и близким людям в своей стране было комфортно, безопасно и по-человечески хорошо.

Чья из предложенных позиций кандидатов на пост президента России вам наиболее близка, вы - люди взрослые, в состоянии определиться сами. Главное: не оставить это мнение 18 марта на своей кухне, а донести его до урны на избирательном участке.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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