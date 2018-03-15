Зуб за зуб?

Коммунальная авария в Ермолино переросла в личный конфликт.



Несколько недель назад в Ермолине на площади Ленина произошло отключение холодной воды. Казалось бы, ситуация вполне обыденная, и сегодня об этом уже никто и не вспомнит, однако для работающего в местном ЕДДС Валерия НАЗАРЕНКО этот инцидент мог стоить весьма дорого.

Как оказалось, именно он должен был предупредить соцобъекты о проводимых на водопроводе ремонтных работах, но этого не сделал, в связи с чем администрация провела служебную проверку. Сам же Валерий Витальевич подозревает, что причина его «опалы» кроется совсем в другом.

ОБЕЗВОЖЕННЫЙ КОЛЛАПС

Поводом для начала проверки стало обращение председателя ермолинской городской Думы Людмилы ФЕДОТОВОЙ, которая к тому же является директором школы-интерната. Внезапное отсутствие холодной воды в возглавляемом ею учреждении побудило ее написать письмо на имя главы администрации города Евгения ГУРОВА с просьбой принять меры, чтобы подобные случаи не повторялись вновь.

- Оповещения о прекращении подачи воды мы не получали. Поэтому не смогли сделать резервный запас холодной воды, что привело к нарушениям санитарных норм содержания воспитанников, - сообщила в своем послании Людмила Анатольевна.

Другим сигналом для разбирательств послужило обращение еще одного местного депутата и заведующей детским садом № 18 «Аленушка» Елены САМОКРУТОВОЙ.

- В период около 10 часов мы заметили, что нет холодной воды. Предупреждений об отключении опять не было. В это время в учреждении идет приготовление пищи, проводятся гигиенические процедуры, - написала Елена Анатольевна.

Кстати, Валерий НАЗАРЕНКО - один из опытнейших работников ермолинского ЕДДС и трудится здесь с самого первого дня образования службы (2014 год). Впрочем, это не помешало руководству города организовать проверку обстоятельств произошедшего.

- Претензии, почему нет воды, в первую очередь нужно предъявлять не диспетчеру, а «Водоканалу». Им следовало сначала обратиться к губернатору, почему «Водоканал» их не предупредил об отключении. На следующем этапе глава города должен создать комиссию и разобраться в этом вопросе, ведь воду нельзя взять и просто так перекрыть. Это нужно согласовывать, причем не со мной, а с администрацией, - говорит Валерий Назаренко.

С ОТВЕТНЫМ СЛОВОМ?

Валерий Назаренко официально объясняет произошедшее так:

- В 09:35 в диспетчерскую службу позвонила начальник Ермолинского участка «Калугаоблводоканал» Позднякова О.Б. и сообщила, что в связи с ремонтом насоса на 2 часа будет отключено холодное водоснабжение, - пишет Валерий Витальевич. - На мой вопрос: «Какие дома затронет отключение?», Ольга Борисовна сказала: «Площадь Ленина», при этом она не конкретизировала, какие социально значимые объекты будут без воды.

По его словам, он не снимает с себя ответственности за случившееся, поскольку он действительно не смог понять, какие объекты останутся без водоснабжения, однако реакция руководителей учреждений показалась ему слишком резкой.

- Эта ситуация обсуждалась по телефону между мной и Самокрутовой Е.А., мне показалось, что тема закрыта. Что касается обращения Федотовой Л.А., то тут я возражу. Я звонил в школу-интернат по единственному телефону, который у нас есть, но там не ответили. Скажу больше, за все время работы в ДДС, а это с апреля 2014 года, я не помню, чтобы кто-то отвечал по этому номеру, - написал Назаренко в своей объяснительной.

Пикантность ситуации заключается в том, что незадолго до описанных событий мужчина обращался к местным депутатам в связи с тем, что, как он посчитал, ему недоплатили зарплату. Не вдаваясь в подробности, следует отметить, что ответ на заявление ему пришел лично от Елены Самокрутовой, являющейся председателем комиссии по финансово-экономическим вопросам. И вот спустя некоторое время все та же Елена Анатольевна и председатель ермолинской Думы Людмила Федотова, по сути, намекают на бездействие уже самого Назаренко, не сообщившего им об отключении воды. Со стороны это может выглядеть, как попытка поквитаться с назойливым гражданином, который, к слову, уже не в первый раз обращается к представителям власти с подобными претензиями.

ВОПРОС ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Впрочем, ермолинский градоначальник Евгений ГУРОВ заверил, что организованная им проверка обстоятельств инцидента не имеет под собой никакой подоплеки и вызвана исключительно необходимостью принять меры для неповторения подобного впредь. Тем более что с такой просьбой к нему обратились сразу два депутата.

Согласен с ним и заместитель главы администрации Ермолина по вопросам ЖКХ Александр ИСАЕВ, назначенный председателем комиссии по данному вопросу. Что касается попытки Назаренко возложить ответственность на «Калугаоблводоканал», то Александр Александрович этому не удивлен.

- Понятно, что каждый старается от этого отгородиться, но я считаю, что доля вины есть с обеих сторон. Кто-то не досказал, кто-то не воспринял эту информацию должным образом, но, в конце концов, если тебе что-то не понятно, то всегда можно перезвонить и уточнить. Все должно сходиться на диспетчерской службе. Она для того и существует, чтобы принимать заявки, телефонограммы и реагировать на них, - пояснил Александр Исаев.

На момент написания статьи никакого решения комиссия так и не вынесла, однако об увольнении диспетчера речь в любом случае не идет. Максимум, ему объявят выговор и, возможно, вновь вычтут из зарплаты энную сумму.

Константин ЕРЕМЕНКО

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