Чиновники готовятся к школьным испытаниям

В Боровском районе начали готовиться к выпускным экзаменам в общеобразовательных школах. По словам заместителя главы администрации района по социальным вопросам Алексея ГЕРАСЬКИНА, экзаменоваться будут 266 одиннадцатиклассников, что на 13 процентов больше, чем в прошлом году. В данный момент уже определены два места проведения экзаменов - боровская школа №1 и пункт на дому, организованный в связи с состоянием здоровья учащегося.

Уже составлен список организаторов, которые будут работать в аудиториях, - это 65 боровских педагогов, а также технические специалисты. В ближайшие два месяца они должны пройти соответствующее обучение, тем более что второй год подряд экзаменационные материалы по половине предметов будут печататься непосредственно в месте проведения экзамена.

- В 9:30 получаем зашифрованный файл, а в 10:00 мы должны запустить детей и выдать им распечатанный экзаменационный материал, - пояснил Алексей Васильевич.

До 12 апреля должна быть закончена аккредитация общественных наблюдателей, которыми могут быть любые желающие. Для этого необходимо иметь гражданство РФ и написать заявление в отдел образования.

В апреле-начале мая для выпускников проведут репетиционные экзамены, где будут отработаны все необходимые процедуры - досмотр, вход в аудиторию, распределение по группам и т.д.

Все пункты проведения ЕГЭ оборудуют камерами видеонаблюдения с прямой трансляцией в специализированные центры, а также металлодетекторами для обнаружения электронных устройств, не допустимых к использованию во время экзамена.

Кроме того, в этот раз Государственную итоговую аттестацию в Боровском районе будут сдавать 562 выпускника 9-х классов, что примерно соответствует уровню прошлого года. Для них определены три пункта проведения экзаменов - школа №1 в Боровске, школа №4 в Балабанове и 1 пункт на дому по состоянию здоровья. Репетиционные экзамены для девятиклассников состоятся в апреле.

- По приоритетам выбора предметов с прошлого года практически ничего не поменялось. Традиционно - это обществознание, физика, биология, а в этом году к ним еще добавятся история и химия, - резюмировал Алексей Гераськин.

Константин ЕРЕМЕНКО

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