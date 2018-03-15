15.03.2018

В Балабанове собирают помощь погорельцам



Социально-реабилитационный центр «Ориентир» продолжает сбор помощи женщине и ее ребенку, чья квартира по адресу ул. Дзержинского, 99 выгорела при пожаре. Как отмечает заведующая данным учреждением Нина КОТОВА, оказать поддержку семье можно как одеждой, так и деньгами, которые «Ориентир» принимает по адресу: г. Балабаново, ул. Лесная, дом 16.

Напомним, что инцидент произошел 22 февраля, кода житель Жуковского района, в одиночку употребив алкоголь, пригрозил своей знакомой спалить ее жилплощадь, после чего поджег диван. Причем прибывшему на место участковому он пытался угрожать ножом. Мужчину в итоге доставили в отдел полиции, и в настоящий момент этим делом занимается Следственный комитет.

Константин ЕРЕМЕНКО

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