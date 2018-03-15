15.03.2018

За уборку ответишь!



Несмотря на наступление весны, на улице по-прежнему остается немало снега, убирать который сотрудники служб ЖКХ должны строго на регулярной основе. Однако, к сожалению, это можно наблюдать далеко не везде. В связи с этим начальник территориального отдела №2 управления административно-технического контроля Калужской области Александр АБРАМОВ напоминает о требованиях, которые предъявляются к выполнению работ в зимний период.

Сюда относится очередность уборки наиболее опасных мест для движения транспорта и пешеходов, обработка дорог, тротуаров, придомовых территорий противогололедными материалами, сгребание снега, правила складирования снега и образования снежных валов, время начала и окончания работ по уборке тротуаров и автобусных остановок и т.д.

- Обращаем внимание на то, что очистка дорог, тротуаров, ступеней, пандусов должна производиться до твердого покрытия. При возникновении наледи следует осуществлять противогололедные мероприятия, - отмечает Александр Дмитриевич.

Также он напоминает о необходимости своевременной очистки кровель от снега и льда. Особенно это касается крыш, которые находятся над пешеходными зонами, и сосульки там нужно убирать немедленно с предварительным ограждением опасных для пешеходов участков.

Ответственные лица, допустившие ненадлежащее содержание или некачественную уборку общественных территорий, рискуют быть привлечены к административной ответственности.

- Жители Малоярославецкого, Боровского, Жуковского районов, а также Обнинска могут оказать помощь в выявлении фактов некачественной уборки, - подчеркивает Александр Абрамов.

С указанной информацией можно обратиться в территориальный отдел № 2 управления административно-технического контроля Калужской области по электронной почте: uatk_to2@adm.kaluga.ru или письменно (249035, г. Обнинск, проспект Ленина, д. 123, кабинет 432). Телефон Александра Абрамова: 4-49-79.

Константин ЕРЕМЕНКО

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