15.03.2018

Балабановская Дума стала одной из лучших



В Законодательном Собрании Калужской области подвели итоги конкурса на лучшую организацию работы представительных органов муниципальных образований региона в 2017 году. В заседании, прошедшем под руководством  первого заместителя председателя Заксобрания Александра ЕФРЕМОВА, приняли участие депутаты областного парламента Владимир ЧИГИЩЕВ, Александр КРИВОВИЧЕВ, Николай ФЕДОРОВ, Нина ИЛЛАРИОНОВА, Александр КОРОТКОВ.

Конкурс проводился по четырем группам муниципальных образований, среди которых сельские и городские поселения, муниципальные районы и городские округа. Комиссия оценивала правотворчество и организацию эффективной работы представительных органов, деятельность по повышению гражданской активности населения, взаимодействие с общественными объединениями, органами местного самоуправления и органами государственной власти, работу по патриотическому воспитанию граждан.

Как отмечалось на заседании, на конкурс поступило 46 работ, 14 из них были представлены муниципальными районами, 22 - сельскими поселениями, 8 - городскими поселениями, 2 - городскими округами.

- Все участники конкурса представили хорошие работы, и их качество повышается, - отметил, комментируя итоги мероприятия, Александр Ефремов. - Отрадно, что у нас возрастает активность сельских поселений. В связи с этим члены комиссии выступили с предложением об увеличении премиального фонда конкурса. Хочу подчеркнуть, что конкурс подтверждает свою значимость, и мы будем проводить его и дальше.

По итогам изучения работ и их обсуждения в группе городских поселений первое место завоевало МО «Город Балабаново». Второе место занял Малоярославец, и третье - Спас-Деменск.

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