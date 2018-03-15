Сельские поселения постигла коммунальная мука

Весьма непростой выдалась праздничная неделя для некоторых боровчан. Если одни могли спокойно готовиться к 8 Марта, а затем и беззаботно отдыхать, то другим пришлось вспоминать, как раньше люди существовали без основных коммунальных удобств, обходясь лучиной для освещения и ведрами для растопки снега.

ВОПРОС ПОЛНОМОЧИЙ

Когда электричества нет в квартире, то это, конечно, неприятно для ее обитателей, но все-таки не смертельно, а вот в медицинских учреждениях эта проблема может быть весьма чревата последствиями. Но именно так произошло в Кривском, где из-за повреждения подземного электрического кабеля оказалась обесточенной амбулатория. Заведующая данным медпунктом Ольга БЕЗЕНОВА жаловалась, что врачи теперь не могут проводить самые элементарные манипуляции - печатать рецепты, обрабатывать инструменты и т.д. Например, диабетиков, которым необходимо выписать льготный препарат, отправляли в Боровск.

Как оказалось, руководство данного медицинского учреждения в лице Безеновой не договорилось с местной администрацией о том, кто же должен отвечать за ремонт поврежденного кабеля - муниципалитет или сам медпункт. Дело в том, что здание находится в районном подчинении, а поврежденный кабель проходит по муниципальной земле.

Причем на соседней с амбулаторией автобусной остановке появилось объявление, в котором людей призывали идти добиваться восстановления света в администрацию СП Кривское. Но глава поселения Алексей МАКСИМЕНКО занял в этом вопросе принципиальную позицию.

- Это здание и электрический кабель находятся на балансе района, даже несмотря на то, что он проходит по нашим землям. Мы не против помощи, но тогда пусть отдадут здание в наше подчинение, и мы все сделаем. А сейчас мы тратить на это деньги не имеем права, потому что это будет нецелевое использование бюджетных средств, - пояснил глава администрации сельского поселения Кривское Алексей Максименко.

В ситуацию пришлось срочно вмешаться главному врачу Боровского района Владимиру ЛОГУТЕНКУ, договорившемуся с организацией, которая в кратчайшие сроки устранила поломку. Однако вопрос о том, кто в дальнейшем будет отвечать за кабель, остается открытым. Впрочем, глава района Илья ВЕСЕЛОВ попросил администрацию Кривского и медиков в ближайшее время все-таки определить зону разграничения ответственности по электроснабжению амбулатории.

ВЕДРО СНЕГА

Если в Кривском удалось решить проблему до наступления выходных, то некоторым проживающим в кабицынской Олимпийской деревне повезло меньше - они остались без водоснабжения на праздник.

- Звонили в МЧС, чтобы обеспечили хотя бы питьевой водой, но, кроме сочувствия, результатов это не дало. В эпоху всех современных технологий топим снег на плите и как-то спасаемся, - написала в социальных сетях местная жительница Ольга.

Для убедительности она подкрепила свое сообщение видеокадрами, где в стоявшей на плите кастрюле таял кусок снега. Как пояснила девушка, это была вынужденная мера, поскольку запастись водой для большой семьи весьма непросто.

Тем не менее, уже в последний выходной коммунальщикам удалось найти порыв на улице Строительной, что стало одной из причин этих неудобств. Он находился в одном из недавно построенных, но не заселенных жилых домов.

- Мы перекрыли «вводную» в этот дом и дозвонились до хозяина, но приехать он сможет еще не скоро. К тому же на трассе до сих пор присутствует утечка. В последние дни работа велась по такому графику - 2 часа наполнялись резервуары, и 2 часа вода поступала на деревню, а затем мы запустили дополнительную скважину. Сейчас вода есть везде, - рассказал глава администрации совхоза Боровский Антон МАСНЯК.

Поэтому настоящий праздник для людей в Олимпийской деревне, по сути, наступил уже после 8 марта, и лучшим подарком для женщин здесь стали вовсе не цветы, а струящаяся из крана вода.

Константин ЕРЕМЕНКО

Другие статьи из рубрики «ЖКХ»