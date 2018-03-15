Балабановцы дали два рубля на благоустройство Страдаловки

В начале недели в администрации Балабанова вскрыли ящики, в которые на протяжении месяца горожане могли опустить записки со своими предложениями по обустройству зоны отдыха на реке Страдаловке. Предложение проявить активность и поделиться идеями жители города получили на презентации проекта молодых архитекторов, представленного ранее в городском Доме культуры.

Среди записок, поступивших от горожан, как всегда в таких случаях оказалось много интересного. К примеру, одни просто просили спасти «нашу речку». Другие задавались вопросом «где деньги взять на такой проект?», имея в виду презентацию, показанную в ДК, которая одновременно очаровала своей красотой и разочаровала пониманием, сколько она может стоить. Треть не теряли надежды на грядущие перемены, мечтая лишь об одном - «дожить бы...». Между тем, активно настроенные граждане выдвинули целый список требований, в четкой последовательности заявив: «Хотим пляж, лежаки, беседки с мангалом, спасателей».

Те, кто намерен проводить выходные на берегу реки без последствий, для устранения которых требуются силы крепких мужчин, попросту добавили в и без того амбициозный проект заявки на строительство на берегу Страдаловки кинотеатра под открытым небом, веревочного городка, крытого и открытого бассейнов.

Однако большая часть из почти полутора сотни записок попала в стопку общего одобрения планов администрации вернуть прибрежной и лесной зонам былой статус излюбленного места отдыха. Горожане выражали поддержку такими намерениям, вспоминая былые славные дни Страдаловки и мечтая открыть это уникальное место для своих детей и внуков заново.

Как озвучивалось ранее, проект обустройства лесной и прибрежной зон измеряется десятками миллионов рублей, которых у города на данную переделку даже в дальней благополучной перспективе не появится. Вся надежда на удачу в конкурсе проектов, победитель которого может претендовать на финансовую поддержку из федерального бюджета. К слову, горожане тоже не остались в стороне в денежном вопросе, и уже внесли первый взнос на планируемые работы: в одном из вскрытых ящиков среди записок комиссия обнаружила два рубля.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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