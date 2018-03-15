Балабановским коммунальщикам на бумаге начертят границы для уборки

Балабаново - как Чернобыль: куда ни глянь - зона отчуждения. Беда в том, что она постоянно растет и плавно переносит свое негативное влияние на общегородские и придомовые территории. Уж как только ни пыталась за эту снежную зиму местная администрация достучаться до местных коммунальщиков в части своевременной и качественной уборки снега, у этих бравых ребят всегда найдется контраргумент в стиле «не мое».

Устав наблюдать этот пинг-понг, в белом доме решили взяться за карандаш, чтобы потом подрядной организации и управляющим компаниям было легче брать в руки лопаты.

ГДЕ ЭТА УЛИЦА, ГДЕ ЭТОТ ДОМ?

Как призналась директор УК «СЕЗ» Рита ЧЕРНЫШЕНКО, сейчас у нее и ее коллег, частных коммунальщиков, непростая пора - время отчетов перед населением. Встретиться предстоит с жителями каждой многоквартирки, находящейся в управлении, и мало того, что рассказать о перспективах ремонтных работ, но и отчитаться за каждый уже потраченный рубль.

Как заверила Рита Петровна, такие встречи прошли в десяти городских домах, для чего ее сотрудникам пришлось работать даже в выходные дни.

Однако замглавы администрации по городскому хозяйству Михаил ИВАНОВ на это сообщение сочувствием не ответил, продолжив гнуть свою линию. В очередной раз ему хотелось получить ответ на вопрос, почему во дворах по-прежнему не убирается снег?

Рита Чернышенко, которая за свою коммунальную бытность откусила не один «положенный в рот палец», тут же ответила, что у нее на территориях все в порядке, чего нельзя сказать о «Динас-Сервис», обслуживающей городские территории. Дескать, именно этот «уборщик» всю малину портит. Однако позже под натиском чиновника сдалась, согласившись с тем, что парковки так и не убираются «под лопату», и ушла в глубокое молчание на просьбу назвать конкретный адрес, где территория убрана если не идеально, то хотя бы хорошо.

Тему адресов тут же подхватил председатель Городской Думы Сергей СУДАКОВ, потребовав от директоров всех управляющих компаний направить в представительный орган (администрация попросит отдельно) график встреч УК и жителей. Судя по интонации, намерение ознакомить депутатов со временем отчетов на их округах не слишком обрадовало коммунальщиков, хотя исполнить просьбу они пообещали в тот же день.

БЕЗ ПРОБЕЛОВ

Как резонно было отмечено во время разговора, качество работы управляющих компаний должны оценивать жители: если они молчат, не выдвигая своих претензий по обслуживанию придомовых территорий, значит, сотрудники УК могут спать спокойно. Но учитывая постоянные жалобы, поступающие по привычке в диспетчерскую службу города, нетрудно догадаться, что «гороха» под простынями коммунальщиков хватает.

Однако руководство муниципалитета в большей степени должно беспокоить состояние городских территорий, содержание которых (включая всесезонную уборку) ежегодно отыгрывают на конкурсах. А потому «Неделя» поинтересовалась: не считает ли Михаил ИВАНОВ, что ООО «Динас-Сервис» не справляется с объемом работ, и не следует ли из этого вывод, что впредь стоит разделить городские территории на несколько лотов, чтобы на конкурсе могли победить несколько обслуживающих организаций?

Замглавы по горхозу на оба вопроса ответил отрицательно. То есть, он не считает, что у подрядчика не хватает сил и мощностей на обслуживание отыгранных территорий, а также не видит нужды в дроблении лота на электронных торгах. По его мнению, ситуацию следует исправлять карандашом.

В частности, Михаил ИВАНОВ называет главной причиной возникновения «зон отчуждения» пробелы в контракте. То есть в действительности конкретная улица может быть длиннее на пару метров или какие-то проулки вовсе не включены в план уборки. От этого появляются территории, которые ни «Динас-Сервис», ни УК убирать не желают.

Чтобы впредь избежать подобных ситуаций, руководитель Горхоза предлагает прилагать к договору подрядчика «картинку» хотя бы со схематичным указанием зоны ответственности. При составлении таких чертежей необходимо определить границы «покрытия» управляющих компаний, и тогда, при наложении этих данных, не останется «ничейных» территорий.

Казалось бы, все так просто и легко выполнимо. Однако для этакой картографии администрации придется пешком обойти весь город, включая те закоулки, куда редко ступает нога чиновников и частных коммунальщиков, но где часто вязнут в непролазном снегу ботинки горожан.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Другие статьи из рубрики «ЖКХ»