Бывший чиновник обиделся на «золотой парашют»

В феврале на балабановском муниципальном предприятии «Коммунальные тепловые сети» вновь сменился начальник. Удивительно, но на новость об этом в «Неделе» и на новостном портале «Obninsk.Name» реакцию дал не назначенец, а его предшественник - некогда депутат, потом и.о. главы администрации Балабанова, а под конец своей карьеры на благо муниципалитета - директор МУП «КТС» Евгений ЛЕОНОВ.

Обиделся он на упоминание о том, что его прощание с убыточным предприятием оказалось для него, пожалуй, самым фееричным, а именно на слова о том, что он «перелетел» на новое место работы на «золотом парашюте».

В своей письменной «ноте протеста» Евгений Алексеевич заявляет, что опубликованная информация является ложной и не соответствует действительности: «Учитывая то, что «золотым парашютом» называют получаемое увольняемым сотрудником, как правило, незаконно и на особых условиях, выходное пособие, предусмотренное дополнительным соглашением, сверх предусмотренных требованиями Трудового законодательства РФ, считаю, что данная Вами информация является ложной и, более того, дискредитирует меня, ущемляя мое достоинство».

Что касается определения «золотого парашюта», то вынуждена не согласиться с Евгением Алексеевичем, поскольку, в отличие от его видения ситуации, официальная трактовка данного словосочетания звучит как «компенсация, выплачиваемая топ-менеджерам» в случае ликвидации или поглощения предприятия, на котором они трудились. И если Леонов считает, что в размерах Балабанова директор муниципального предприятия - это не топ-менеджер, то спорить не будем, путь так и считает.

Если вдруг, по неосторожности, я действительно что-то там ущемила Евгения Алексеевича, то прошу прощения. Он ведь не виноват, что не считает полученные выплаты «золотым парашютом». Ведь для кого-то сумма общего выходного пособия в размере почти двухсот тысяч рублей, выплаченных из городского бюджета, - это бешеные деньги, а для кого-то - пыль на ботинках.

Между тем замечу, что ушел Леонов с должности главного тепловика в очень подходящее время. Именно тогда, когда Контрольный орган муниципалитета во время проверки предприятия усомнился в законности выплачиваемых его сотрудникам премиальных, в особенности самому Леонову и главному инженеру «КТС», в результате чего эти зарплаты доходили до 70 тысяч рублей. И это в то время, когда тепловое хозяйство не первый год сидело на денежной жиле городского бюджета, являясь дотационным.

И все же самое удивительное во всей этой ситуации - время обиды. Ведь первая статья про «золотой парашют» Евгения Алексеевича была опубликована в «Неделе» еще в 2016 году, а обиду вызвало упоминание о нем же, причем вскользь, только сейчас!

Может, по прошествии времени золото «парашюта» уже «поизносилось» и не кажется таким уж большим? А возможно, это вызвано приближением местных выборов, в которых Леонов, по слухам, собирается участвовать, и, следовательно, любое упоминание его в СМИ только сыграет на «раскрутку» забытой персоны? Однозначно склоняться к одной из версий остерегаюсь, чтобы ненароком чего-нибудь не прищемить при таком «наклоне».

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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