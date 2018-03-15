По двум берегам карьера

Жители деревни Борисово выбирают между экологией и благоустройством.

В деревне Борисово жители оказались не на шутку встревожены вспыхнувшими разговорами о возможном открытии на территории деревни нового карьера по добыче щебня.

Несмотря на то что в конце прошлого года на публичных слушаниях жители вполне определенно продемонстрировали свое отрицательное отношение к подобным планам, похоже, что точку в этой истории ставить все-таки рано.

ЦЕНА ОДОБРЕНИЯ

13 декабря на публичных слушаниях в Борисове стоял вопрос о том, переводить ли назначение земельного участка размером в несколько гектаров, расположенного вблизи к населенному пункту, из сельскохозяйственного в промышленное назначение.

Проще говоря, вопрос на самом деле заключался в том, быть или не быть здесь очередному карьеру. В итоге голоса распределились следующим образом: 36 - против, 9 - за и несколько человек воздержались. Результаты слушаний недавно были утверждены на заседании Сельской Думы, и, казалось бы, эта тема должна закрыться, но дискуссия среди проживающих в Борисове неожиданно развернулась с новой силой.

На территории деревни вдруг появилась инициативная группа граждан, активно ратующая за изменение категории этой земли. Взамен на свое одобрение от разрабатывающего карьер ООО «Калуга-Щебень» она планирует получить целый ряд различных благ цивилизации: пожарную машину, 1000 кубов щебня для отсыпки дорог, детскую площадку, колодец, кинотеатр в ДК, денежную компенсацию и многое другое. Всего в этом списке 16 требований, которые предприятие должно выполнить в случае согласия жителей поменять свою позицию.

С одной стороны, такими предложениями нельзя разбрасываться, ведь когда еще появится шанс разом избавиться от проблем, решения которых ждали годами. Но с другой - вместо всего этого великолепия может возникнуть весьма серьезная ситуация, связанная со значительным ухудшением экологической обстановки.

Дело в том, что холмы, где предполагается осуществлять добычу щебня, находятся поблизости от жилых домов и школы, поэтому главное, что сейчас волнует борисовцев, - не получится ли так, что за денежные выплаты и благоустройство они продадут здоровье своих детей и уничтожат вокруг себя природу?

ПОЛЯРНЫЕ МНЕНИЯ

Опасения насчет экологии совсем не беспочвенны, особенно если посмотреть, как иногда ведут свою деятельность в плане природоохранного законодательства боровские карьерщики и во что они превращают некогда живописные зеленые поля. Например, сейчас разбирательства с участием правоохранительных органов идут в Марьино. Об этом недавно рассказал глава администрации Боровского района Илья ВЕСЕЛОВ.

- У полиции и прокуратуры есть серьезные вопросы, и последствия для тех, кто это делал, тоже будут серьезными, - отметил Веселов.

Впрочем, что касается Борисова, то здесь все делается в соответствии с законом. Во всяком случае, первый карьер еще продолжает функционировать и постепенно дорабатывать свой ресурс. Поэтому просто так взять и уйти отсюда, бросив поставленное на поток дело, никто, конечно, не хочет. В этой связи внезапное появление инициативной группы выглядит вполне логично. Народ же в деревне стоит перед дилеммой о том, что важнее - отремонтированная дорога или красивая природа и чистый воздух?

Оживленные споры по данному поводу развернулись также в социальных сетях, где столкнулись сторонники переназначения земельного участка и их противники. Как утверждают некоторые интернет-пользователи, одобрительно относятся к предложению инициативной группы в основном те, кто находится в Борисове на постоянной основе и кому небезразлично, в каких условиях приходится существовать населению деревни.

А вот тем, кто использует здесь жилье лишь для летнего отдыха, приезжая из Москвы и соседних районов развеяться на природе от городской суеты, совершенно не интересует развитие местной инфраструктуры. Им главное, чтобы тут было свежо и живописно, а как приходится существовать соседям, их совершенно не волнует. Впрочем, среди протестующих есть и вполне себе коренные жители здешних мест, причем самых разных возрастов.

- А вас не смущает, что холмы находятся около школы? - задается на просторах Интернета вопросом к односельчанам ученица борисовской школы Дарья. - Как дети будут учиться при постоянном шуме? Мы зимой на этих холмиках на лыжах катаемся. Вы взрослые люди, а не понимаете элементарных вещей. В том, что они будут портить нашу природу, ничего хорошего нет, вы же сами там все были и видели, как там красиво. Я знаю, что многие из вас ходили туда на пикники, в походы, так дайте же и нам эту возможность!

Противоположная же сторона заверяет, что в любом случае, пока не будут на 100 процентов выполнены все 16 озвученных пунктов, ни о каком одобрении не может быть и речи. Однако если интересы людей совпадают с возможностями спонсоров, почему бы этим не воспользоваться? Тем более что «наверху» якобы уже все равно обо всем договорились, так что не лучше ли получить для деревни хоть какую-то выгоду, чем в итоге остаться с носом?

Но из слов Ильи Веселова, приезжавшего не так давно в Асеньевское на отчет главы местной администрации Ирины ЖИЛЬЦОВОЙ, совсем не следовало, что все предрешено, а скорее, наоборот, - казалось, в этом вопросе после публичных слушаний уже поставлена точка, причем не в пользу калужского предприятия.

- Решение принято. Лично я не считаю его совсем корректным, но если так решили, то, конечно, будем поступать так, как хотят жители, - отметил Илья Борисович.

ЗАКИНУВ УДОЧКУ

Нежелание властей отказываться от карьеров вполне понятно - в последние годы существовала практика, по которой боровские власти бесплатно получали щебень для отсыпки дорог. Теперь же его придется покупать, тем самым увеличивая нагрузку на местный бюджет. Непростой оказалась ситуация уже в прошлом году, когда из-за нехватки щебня удалось привести в порядок далеко не весь запланированный объем дорожного полотна, а дальше, несмотря на все заверения чиновников в обратном, может быть еще хуже. Так что появившиеся в Борисове активисты сейчас на руку многим - и администрации, и предприятию «Калуга-щебень».

- Здесь двоякое мнение. Я понимаю тех, кто выступает против, и понимаю тех, кто хочет что-то благоустроить. Но позиции, указанные инициативной группой в соглашении, мы можем постепенно выполнить сами на средства своего бюджета. Другое дело, что я не знаю, как мы обойдемся без щебня, и где мы его будем брать, поскольку нам нужно отремонтировать очень много дорог, - пояснила Ирина Жильцова.

В любом случае, результаты публичных слушаний уже отправлены в область, где и будет вынесен окончательный вердикт. Впрочем, это не мешает «карьерщикам» уже сейчас выполнять озвученные людьми условия для их согласия на изменение категории земли. Как рассказывают жители, куплены машина для медицинского пункта и инвентарь для детской площадки, в ближайшее время собираются начать копать колодец, и т.д.

Понятно, что в «Калуга-щебень» не сидят одни альтруисты, которые готовы вкладывать деньги в развитие деревни просто так, лишь за призрачную надежду когда-нибудь получить одобрение людей. Так что теперь остается ждать решения Калуги.

Константин ЕРЕМЕНКО

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