22.03.2018

На боровских дорогах ограничат движение большегрузов



Наконец-то пришла настоящая весна, и начал таять снег. Поэтому, чтобы сохранить дороги и не превратить их в месиво из грязи, Министерство дорожного хозяйства Калужской области подготовило традиционное распоряжение ограничить движение большегрузного транспорта на дорогах регионального и муниципального значения со 2 апреля по 1 мая.

Боровский район тоже не стал исключением. Как рассказал заместитель главы администрации района по вопросам ЖКХ Алексей СТЕПАНОВ, осуществлять непосредственный контроль на дорогах предстоит калужскому ведомству в лице подведомственного ему учреждению «Калугадорзаказчик».

- Пункты весового контроля будут работать выборочно, а время их выезда будет устанавливать «Калугадорзаказчик», - отметил Алексей Васильевич.

По его словам, график движения пунктов весового контроля по нашему району неизвестен. Так что это будут внезапные рейды. Тем не менее, определенную помощь в работе калужанам окажут боровские гаишники.

- «Калугадорзаказчик» попросил оказать им содействие, чтобы, когда они будут выезжать на места, с ними присутствовал экипаж местных представителей ГИБДД, и они могли вместе участвовать во взвешивании машин, - пояснил Алексей Степанов.

Константин ЕРЕМЕНКО

Другие статьи из рубрики «Транспорт»

Помойки на колесах

Проблем с транспортом в день выборов не будет

Предложение, от которого лучше отказаться?

В Обнинске не «бомбят» только слепые и ленивые!

В маршрутках повысится тариф, а качество останется прежним?

На ходу выдавая сдачу
 
г. Обнинск, © ООО «Мак Медиа» 2007 - 2018

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Любое использование материалов сайта в сети Интернет допускается исключительно на сайтах, зарегистрированных как средство массовой информации и только при условии указания названия издания, автора статьи и размещения индексируемой гипертекстовой ссылки на сайт www.pressaobninsk.ru. Использование материалов данного ресурса сайтами, не являющимися СМИ, а также вне сети Интернет возможно только с письменного разрешения правообладателя.

Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Пишите нам



Официальный сайт изданий
Калужской области
Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Обратная связь | Архив новостей Обнинска | RSS
Новости Обнинска. Газета Неделя Балабаново
Поставить закладку | Сделать стартовой
Последнее обновление - 23:14 21.06.2012
24
марта
2018


Издательский дом "Мак Медиа" предлагает выгодные условия размещения комплексной рекламы!
Доска объявлений предоставляет Вам возможность разместить бесплатное объявление