На боровских дорогах ограничат движение большегрузов

Наконец-то пришла настоящая весна, и начал таять снег. Поэтому, чтобы сохранить дороги и не превратить их в месиво из грязи, Министерство дорожного хозяйства Калужской области подготовило традиционное распоряжение ограничить движение большегрузного транспорта на дорогах регионального и муниципального значения со 2 апреля по 1 мая.

Боровский район тоже не стал исключением. Как рассказал заместитель главы администрации района по вопросам ЖКХ Алексей СТЕПАНОВ, осуществлять непосредственный контроль на дорогах предстоит калужскому ведомству в лице подведомственного ему учреждению «Калугадорзаказчик».

- Пункты весового контроля будут работать выборочно, а время их выезда будет устанавливать «Калугадорзаказчик», - отметил Алексей Васильевич.

По его словам, график движения пунктов весового контроля по нашему району неизвестен. Так что это будут внезапные рейды. Тем не менее, определенную помощь в работе калужанам окажут боровские гаишники.

- «Калугадорзаказчик» попросил оказать им содействие, чтобы, когда они будут выезжать на места, с ними присутствовал экипаж местных представителей ГИБДД, и они могли вместе участвовать во взвешивании машин, - пояснил Алексей Степанов.

Константин ЕРЕМЕНКО

Другие статьи из рубрики «Транспорт»