22.03.2018

Памятная стела в Боровске появится ко Дню города



В день выборов Президента России в Боровске жители города голосовали не только за первое лицо государства, но и за место, где чиновникам предстоит поместить стелу.

 

ПОЛЯРНОСТЬ МНЕНИЙ

Напомним, что в прошлом году районный центр был удостоен звания «Город воинской доблести», что, помимо документального свидетельства, предполагает установку типовой стелы.

Изначально власти города предлагали установить ее на ул. Коммунистической - у подножия здания районной администрации. Для этого пришлось бы перенести построенную здесь детскую площадку. Однако горожане не согласились с таким предложением, и в итоге появилось сразу несколько вариантов обустройства памятного места.

К обсуждению этого вопроса был привлечен широкий круг общественности Боровска, включая Градсовет и Совет ветеранов. Однако к единому мнению прийти не удалось.

 

УЙТИ ОТ ЛЕНИНА

В числе мест, предложенных для установки стелы, называли и площадь Ленина. Это место считали подходящим в силу того, что именно здесь находится Вечный огонь, возле которого проходят все памятные тематические мероприятия. А потому присутствие в данном месте стелы, символизирующей доблесть боровских воинов, некоторым жителям города показалось обоснованным.

Однако противники этого предложения обращали внимание на перегруженность единственной городской площади, которую используют не только в патриотическом контексте, но и для установки главное городской елки.

Поскольку боровчане на данную тему много спорили, в том числе и в соцсетях, администрация решила вынести данный вопрос на всеобщее рейтинговое голосование, которое совместили с Днем выборов президента, стараясь добиться наибольшей активности боровчан по вопросу установки стелы.

В итоге большинство граждан поддержали идею установки символического знака практически за пределами центра города - на развилке улиц Коммунистической и Шмидта. Стоит отметить, что данную территорию выбрали не случайно, поскольку она находится на въезде в город, а потому не окажется незамеченной при движении по автодороге ни жителями Боровского района, ни его гостями.

 

ЗА ЧЕЙ СЧЕТ?

Несмотря на то что сама стела имеет типовой вид, ее изготовление будет отыграно на электронной площадке, где и определится подрядчик. Стоимость знака, по предварительной оценке, превышает 2 млн рублей, но в процессе торгов эта сумма, естественно, может снизиться.

Работы по изготовлению знака не лягут на городской бюджет и будут оплачены из регионального кошелька. А вот подготовительные работы, а также благоустройство прилегающей территории останется на плечах города.

Как прокомментировал глава администрации Михаил КЛИМОВ, предстоит по разработка проекта обустройства места под стелу, после чего можно будет провести расчет стоимости работ. Открытие памятного знака намечено на 18 августа, когда Боровск будет отмечать свой День города.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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