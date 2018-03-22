Транспортные льготы без ограничений

На состоявшемся в Законодательном Собрании заседании комитета по экономической политике под председательством Карпа ДИДЕНКО депутаты единогласно поддержали законопроект, предусматривающий внесение изменений в закон «О транспортном налоге на территории Калужской области».

Как пояснил представитель регионального Министерства финансов Евгений БАЙШЕВ, в настоящее время действующим законом предусмотрено предоставление налоговой льготы по транспортному налогу отдельным категориям налогоплательщиков, в частности, участникам Великой Отечественной войны, инвалидам, ветеранам боевых действий, Героям Советского Союза и Российской Федерации, членам многодетных семей при условии отсутствия налоговой задолженности. Документом предусматривается исключение указанного ограничения для этих категорий граждан.

Кроме того, одобрение членов комитета получил законопроект о внесении изменений в региональный закон о градостроительной деятельности. Как отмечалось на заседании, документ подготовлен в соответствии с положениями градостроительного и земельного законодательства и предусматривает наделение Министерства экономического развития региона полномочием по принятию решений об установлении или изменении видов разрешенного использования земельных участков, находящихся в государственной собственности Калужской области.

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