Балабановские депутаты отказались от серебра

Депутаты балабановской Городской Думы решили, что заслуги человека перед родным городом должны быть заметны невооруженным глазом, а потому одобрили идею одноименного знака. Между тем, шиковать по случаю не решились, а потому остановились на экономном варианте изготовления новой награды.

В начале года глава города Сергей СУДАКОВ озвучил идею утверждения в муниципалитете награды-знака «За заслуги перед городом Балабаново». И поскольку депкорпус его поддержал, за месяц подготовили эскиз, который и представили на недавнем заседании ГД.

Согласно идее, новую награду будут вручать преимущественно на День города, как, впрочем, сейчас грамоты за подписью главы города. Кандидата на получение такого почета могут выдвигать трудовые коллективы, общественные организации, глава администрации, а также депутаты как в одиночку, как и группой. Для того чтобы сначала две комиссии - социальная и по местному самоуправлению рассмотрели и одобрили выдвиженца, он должен совершить что-то очень полезное для Балабанова в любой сфере деятельности, причем не обязательно в границах муниципалитета. Более того, балабановскую награду готовы вручать и иностранным гражданам. Тут, как говорится, лишь бы человек был хороший, а главное - полезный.

Согласно Положению о знаке, его вручение никоим образом не следует в качестве приятного дополнения к полученным ранее наградам разного уровня, а является полноценным признанием города.

Однако следуя принципу «важно внимание, а не подарок», депкорпус решил пойти путем скромным, а потому отказался от прозвучавшего предложения исполнить награду в серебре. Таким образом, заслугу особо отличившегося гражданина отметят надежным цинковым сплавом с декором в технике холодной эмали.

Знак «За заслуги перед городом Балабаново» представляет собой медаль в форме круга с изображением герба города на голубом фоне, соответствующей надписи по окружности на верхней части и порядкового номера на тыльной стороне. Администрации уже поручено изготовить награды, которые будут находиться на хранении в аппарате Гордумы.

Между тем, пока неизвестно, когда появится первый претендент на почетный знак и добавят ли к нему денежную премию.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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