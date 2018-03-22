Все для одного

На этой неделе меня до глубины души потрясла история балабановца Бориса ГОРДИЕНКО - ликвидатора чернобыльской аварии, награжденного за свой личный подвиг орденом «За заслуги перед Оотечеством» второй степени самим президентом. Сейчас он инвалид-колясочник и не может свободно покидать границы своей квартиры лишь потому, что в силу проблем со здоровьем не в состоянии вернуться обратно на четвертый этаж.

Его историю мы подробно рассказываем в этом номере на стр. 4. Кому-то она может показаться обычной коммунальной передрягой, когда соседи по дому не хотят договориться. Но на самом деле она удивительным образом продемонстрировала общее равнодушие общества. Соседям (за редким исключением) плевать на чернобыльца-инвалида, который не может жить полноценной жизнью из-за особенностей нашего домостроения. Для них гипотетическая вероятность возникновения личного неудобства важнее, нежели уже существующая проблема соседа. Управляющая компания в своем бездействии ссылается на чиновников и жителей-нехочух. Руководители Общества чернобыльцев тыкают друг в друга пальцами, пытаясь отомстить за ущемленную гордость. Общество инвалидов, вероятно, вообще не ведает о существовании этого человека. А социальная служба выполнят тот объем оказания услуг, который в состоянии реализовать силами, простите, возрастных сотрудников, не отличающихся здоровьем и силой.

Вот и получается, что служб, организаций и даже наград в нашей жизни предостаточно, но все они не могут, а иногда и не хотят решать проблему одного, пусть и уважаемого президентом, человека.

А между тем, ст. 27 Конституции РФ «О праве на свободу передвижения» в Боровском районе вроде бы не отменяли. Или кто-то считает, что это не касается права человека передвигаться в границах отдельно взятого поселения или дома? Да и права инвалидов государство вроде защищает и отстаивает.

Со своей стороны, мы постараемся найти выход из этой ситуации как в прямом, так и в переносном значении слова. Очень надеемся, что те, от кого зависит благополучный исход этой истории, сделают все возможное, чтобы не прикрыться бумагами для отказа, а решить задачу.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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