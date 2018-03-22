Виктор Бабурин благодарен коллегам за работу с избирателями

Председатель Законодательного Собрания Виктор БАБУРИН проанализировал состоявшиеся 18 марта выборы Президента России и отметил высокую активность житель Калужской области в этом процессе. Кроме того, спикер регионального представительного органа поблагодарил депутатов всех уровней за их активную работу с населением, что в итоге дало хороший результат явки на избирательные участки региона.

- Прошедшие выборы главы нашего государства были абсолютно прозрачными и легитимными. Я обосновываю это следующим образом: явка в Калужской области составила около 70 процентов, при этом за действующего Президента Владимира Владимировича ПУТИНА проголосовали более 76 процентов. Это больше половины всех избирателей области.

Я много лет занимаюсь выборами разного уровня. У нас в регионе сложилась принципиальная позиция, которая была установлена Губернатором области Анатолием Дмитриевичем АРТАМОНОВЫМ. Мы никогда не допускали никаких подтасовок. Выборы проходят строго в рамках действующего законодательства. Мы также никогда не выступаем против каких-либо кандидатов, а стараемся продвигать своих кандидатов. Но на данных выборах такой необходимости не было. У Владимира Владимировича Путина очень высокие рейтинги. Все усилия были направлены на то, чтобы призвать людей прийти на выборы и проголосовать за ту кандидатуру, которая избирателям по душе. Это удалось. Люди нас поняли.

Хотел бы поблагодарить депутатов всех уровней Калужской области, которые активно работали с избирателями и убедили их участвовать в голосовании.

Мы знаем В.В. Путина, он все делает для того, чтобы нашему народу жилось лучше, я думаю, что его политика в этом отношении будет, безусловно, продолжена.

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