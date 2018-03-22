Исправление ошибки

Ермолинская администрация защитит жителей от новых поборов тепловиков.

Прошедшее на днях заседание ермолинской Городской Думы получилось весьма многолюдным. Помимо самих народных избранников, на мероприятие пришла целая группа представителей общественности. Причина такого ажиотажа на первый взгляд была непонятна, однако когда в кабинете появился новый руководитель «Ермолинских тепловых сетей» Эльдар АБАСОВ, все стало на свои места.

НОРМАТИВ ИЛИ «УСРЕДНЕНКА»?

Нужно сказать, что к работе данного муниципального унитарного предприятия в последнее время было много вопросов как у депутатов, так и у остальных горожан, но вот поговорить с начальством «ЕТС» представлялось достаточно затруднительным. Во всяком случае, прошлый директор теплосетей на заседаниях ермолинской Думы был редким гостем. А вот Эльдар Абасов, избавившись в своей новой должности от приставки и.о., решил эту традицию нарушить. Впрочем, на это у него были веские причины.

Дело в том, что нынешней зимой подошел срок поверки общедомовых счетчиков, но сделано это было далеко не везде. В результате еще с октября производить расчет за потребление тепла в 28 ермолинских домах начали по среднему показанию общедомовых приборов учета, при этом разницу между тем, что тепловики называют нормативом, и «усредненкой» попросили компенсировать у властей.

- Было принято решение поверку больше не проводить, а дождаться окончания отопительного сезона и тем самым уйти от той проблемы, что сложилась сейчас. Чтобы когда через 4 года вновь настанет срок поверки, мы могли бы ее осуществлять в межсезонье, - пояснил Эльдар Абасович.

Причем в «ЕТС» уже с января этого года начали выставлять счета по нормативу, который людям обходится значительно дороже, но в случае получения от мэрии компенсации готовы вновь перейти на «усредненку», а тем, кто, успел заплатить по новым правилам, сделать перерасчет. Цена вопроса - 1 млн 800 тысяч рублей, что для скромного ермолинского бюджета - сумма немаленькая.

- Сейчас выяснилось, что приборы учета стали проходить поверку только после нового года, хотя нам говорили, что это будет сделано до 1 января. Поэтому для того, чтобы быть честными по отношению к жителям, муниципалитет внесет компенсацию, которую «ЕТС» за весь отопительный сезон потеряет на «усредненке». Как говорится, допустили такую ситуацию - будьте добры ее исправить, - прокомментировал депутат ермолинской Городской Думы Владимир БОДРОВ.

НЕОБЪЕКТИВНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ

Сами же усредненные расчеты теплосетей тоже вызывают много споров. Например, тот же Владимир Бодров признался нам, что вполне допускает, что они завышены по сравнению с тем, что было потрачено на самом деле, поскольку ориентироваться на прошлую более морозную зиму не совсем корректно. А ведь эти формулы опираются как раз на прошлогодние показатели счетчиков.

- По каждому дому мы вывели среднее потребление гигакалорий. Дальше это число мы делим на общую площадь дома и получаем, сколько потрачено на обогрев 1 квадратного метра. Затем эту цифру мы умножаем на площадь квартиры и видим, сколько данная квартира потребила гигакалорий. После чего этот объем умножается на стоимость одной гигакалории, - объяснил методику расчета Эльдар Абасов.

Однако депутатов и присутствующих на заседании жителей такая математика явно не впечатлила.

- Даже если у людей одинаковая площадь квартиры, у одного стоит две батареи, а у другого - четыре. А потребляют-то они в общем, и никто это не учитывает! - возмутилась депутат Наталья ИВАНОВА.

Эльдару Абасовичу пришлось признать, что у него нет возможности ходить по каждой квартире, поэтому он отталкивается исключительно от площади всего дома. Но, так или иначе, даже столь необъективные вычисления для людей гораздо экономнее нормативов, поэтому депутаты и ермолинская Администрация согласились выделить теплосетям требуемые 1 млн 800 тысяч рублей. В конце концов, эти деньги в любом случае не спасут местный бюджет, зато людям будет оказана существенная помощь.

Константин ЕРЕМЕНКО

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