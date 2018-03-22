Время голоса

Боровчане выбрали Путина и сместили Титова.

В минувшее воскресенье Боровский район вместе со всей Россией принимал участие в голосовании за своего президента. Каждый муниципалитет подготовился к этому дню, посчитав его не просто важным политическим событием, но и праздником. А потому на избирательных участках в минувшее воскресенье раздавали угощенья, а поблизости проводили спортивные и культурные мероприятия.

Тем не менее, общую радужную картину удачно проведенных выборов на территории района затемняют комментарии боровчан, посчитавших, что местами в погоне за явкой власти оказались слишком назойливыми.

ОБЩИЙ СРЕЗ

Если говорить о результатах выборов 18 марта, то у нас они ничем не отличаются от общей по стране картины - большинство боровчан выбрали себе в президенты Владимира ПУТИНА. Этот результат, естественно, был ожидаем в силу разных причин. И все же, если выражаться цифрами, то в самом северном районе Калужской области действующему президенту продлили полномочия 77,39% избирателей, в то время как по обнародованный Центризбиркомом информации за Путина проголосовали 76,69% избирателей.

Павел ГРУДИНИН, второе место для которого стало его личным триумфом и перспективной надеждой КПРФ, набрал 10,11% поддержки боровчан, хотя его общий показатель по стране оказался выше - 11,77 %.

А вот лидер ЛДПР Владимир ЖИРИНОВСКИЙ, попытку на выборах которого уже окрестили «последней лебединой песней», смог набрать 6,81%, что более чем на процент превышает народную любовь к эксцентричному политику в общегосударственном размере (5,65%).

Оказаться в Боровском районе на четвертом месте лидеру партии «Гражданская инициатива» Ксении СОБЧАК помогли 1,34% избирателей, что немногим ниже ее общей цифры в 1,68%.

СВОЙ ВЗГЛЯД

Четверка аутсайдеров также не удивила своими показателями, хотя персональные места немного отличаются от общероссийского голосования.

Лидер «Яблока» Григорий ЯВЛИНСКИЙ как ни просил у избирателей в предвыборных роликах заветные 10% голосов, не смог получить больше 1,05%, а от боровчан даже десятой части желаемого, набрав всего 0,77%.

С шестого места в нашем районе потеснили Бориса ТИТОВА, отдав эту ступень представителю Российского общенародного союза Сергею БАБУРИНУ. Он получил 0,73% поддержки, что на 0,08% больше обобщенного показателя.

Обошел в Боровском районе Титова и товарищ Максим (СУРАЙКИН), который принес амбициям «Коммунистов России» всего 0,65% голосов, что на 0,03% ниже показателя ЦИК.

Замкнул восьмерку кандидатов на главный руководящий пост страны выдвиженец «Партии роста» Борис ТИТОВ. Он, со своими идеями развития, меньше всего произвел впечатление на патриархальных боровчан, у которых ему удалось набрать всего 0,64%, а это на 0,12% меньше общероссийского процента.

ДОБРОВОЛЬНО-ПРИНУДИТЕЛЬНО

Ни для кого не секрет, что главным показателем успешных выборов является явка электората. Именно за этот показатель чиновники от мала до велика несут персональную ответственность, поскольку если жители конкретного населенного пункта, района, области проявили слабый интерес к своему избирательному праву, значит, мэр, глава района, губернатор плохо работали с населением.

Ситуация, конечно, двоякая. С одной стороны, далеко не во всех населенных пунктах граждане социально, а уж тем более политически активны. А потому проводить с ними политбеседы о необходимости воспользоваться своим же правом - дело не лишнее. Но с другой, под этот «замес» попадают все, и даже те, кто имеет свою четкую позицию по кандидату.

Вот и в Боровском районе в желании не ударить в грязь лицом перед соседями избирателей «стимулировали». Как делится на странице одного из сообществ в ВК работник одного из муниципальных учреждений, сотрудникам бюджетной сферы настойчиво рекомендовали проголосовать до 12.00, а чтобы они не забыли о задании, им напоминали о времени телефонными звонками.

Пользователи сети уверяют, что голосовать за какого-либо конкретного кандидата их не призывали, но явиться на избирательные участки до полудня настаивали. Такая назойливость не у всех нашла понимание, в особенности у тех, кто и без такого пинка сзади собирался явиться за своим бюллетенем. Однако оппоненты считают, что выборы - это именно тот случай, когда лучше «перебдить», чем «недобдить».

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Другие статьи из рубрики «Выборы»