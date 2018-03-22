22.03.2018

В Боровске стало светлее



Перебои с подачей электричества - проблема, которая знакома практически всем поселениям Боровского района. Ее причина заключается не столько в сезонных аномалиях погоды, сколько в изношенном оборудовании, включая устаревшие электроподстанции и покосившиеся столбы.

В последние два года работа по нормализации ситуации идет систематически, причем в любое время года. А потому за минувший зимний период в Боровске удалось сделать существенный объем работ, который теперь значительно облегчит жизнь горожанам.

Плановые совместные работы администрации города и специалистов РЭС по ремонту и обновлению сетей электроснабжения дали результат на улице Берникова, где дом № 114 был переключен на новую линию энергоснабжения. Теперь эти боровчане могу забыть о таких проблемах с энергоснабжением, как внезапные отключения и низкое напряжение в сети, что не только вызывало неудобства, но и приводило к порче бытовой техники.

Кроме того, в новом году было восстановлено освещение возле детского сада на ул. Женщин Работниц, а также по обращениям граждан ликвидировали проблемы уличного освещения на улицах Победы, Берникова, Молодежной, Сенявина, Ефремова, Ольховой, Кирова, Гущина и пер. Дружбы.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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