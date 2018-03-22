Стена равнодушия

Чернобылец-орденоносец оказался в заточении в собственной квартире!

Так сложилось в нашем обществе, что людям, проявившим доблесть и отвагу, зачастую приходится много лет ждать воздания должных почестей. Кому-то везет чуть больше, и они успевают застать этот заветный миг, другие - уходят, так и не получив в полной мере заслуженной благодарности. А третьим со слезами на глазах приходится еще и умолять о помощи, получая в ответ лишь пропитанное равнодушием молчание окружающих.

Именно так произошло в Балабанове с 59-летним Борисом ГОРДИЕНКО. В свое время он участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, а теперь оказался никому не нужным инвалидом.

ДОБРОВОЛЬНАЯ ОТВАГА

Чуть более месяца остается до очередной даты чернобыльской катастрофы, когда общество вдруг вспомнит о тех, кто пожертвовал своим здоровьем, чтобы не допустить распространения по стране радиоактивного заражения. Кому-то подарят цветы, где-то пройдет очередной митинг, после чего все с чувством выполненного долго вновь на целый год благополучно забудут об этих людях. А ведь некоторые из них действительно нуждаются во внимании, поскольку вынуждены в буквальном смысле бороться за свое существование. Среди них - проживающий на ул. Кооперативной, д.5 Борис Гордиенко. О своей проблеме Борис Александрович не может говорить спокойно и без дрожи в голосе - уж больно много ему пришлось за последние годы вытерпеть.

Вряд ли кто-то из чернобыльцев может похвастать богатырским здоровьем. Вот и Борис Александрович перенес сначала инфаркт, затем около 6 лет назад у него случился инсульт. Теперь он инвалид 2-й группы с парализованной левой рукой, а передвигаться может лишь с большими усилиями, поэтому практически постоянно прикован к инвалидной коляске.

Тем не менее, даже после столь тяжелой болезни он до сих пор продолжает сражаться с недугом - делает хотя бы минимальные физические упражнения, чтобы активизировать двигательные функции руки, и полностью восстановил речь. О своем подвиге он теперь может рассказать сам.

- Я родом из Украины, и, узнав об аварии, отправился в Чернобыль добровольцем. В беде нужно помогать родной стороне. Главной задачей нашего полка было установить фильтрующие дамбы по всей зоне. Привозили огромные гранитные валуны и делали дамбы на впадающих в Припять реках, чтобы затем эта зараженная вода не попала в Днепр. Ведь случись это, был бы конец всем городам, что находились дальше по Днепру - это и Харьков, и Днепропетровск и т.д., - вспоминает Борис Александрович.

Сегодня у него имеется несколько наград, которых он был удостоен после ликвидации той страшной аварии. Последнюю и самую высокую из них он получил указом Президента РФ в 2011 году - орден «За заслуги перед Отечеством» II степени. Такое подтверждение признания есть далеко не у каждого чернобыльца.

СОСЕДИ НЕ ХОТЯТ «ОБДИРАТЬСЯ»

Однако сегодня ему только и остается сидеть безвылазно в квартире, вспоминая минувшие годы, и даже элементарно выйти на улицу у него нет возможности. После инсульта он пять лет прожил в Москве у знакомых, согласившихся за ним ухаживать, а затем около года назад переехал домой, в Балабаново.

По словам Бориса Александровича, после болезни его жена оформила развод, да и сын с ним тоже отношений не поддерживает. Так что сейчас он один, а помогают ему в основном соцработники и некоторые соседи, которые находят время принести ему продукты или оплатить коммунальные счета. Как признается ветеран-чернобылец, рассчитывать ему приходится примерно на 16 тысяч рублей в месяц, а с такими деньгами особо не забалуешь. Выйти на улицу подышать свежим воздухом - для него уже праздник, поскольку самостоятельно он это сделать не в состоянии.

Спуститься вниз с четвертого этажа, держась правой рукой за поручень, он еще кое-как осилит, а вот подняться наверх не представляется возможным. Дело в том, что левой парализованной рукой ухватиться за перила у него уже не получится никак. Выходом из ситуации могла бы стать установка поручней в подъезде со стороны стены, но добиться этого не получается уже почти год.

Борис Александрович написал обращение в администрацию, и оттуда пришел ответ, что соответствующая просьба о дополнительных поручнях направлена директору управляющей компании «УК СЕЗ» Рите ЧЕРНЫШЕНКО. Затем ему было доставлено письмо с обещанием все сделать в четвертом квартале 2017 года. Но с тех пор дело так и не сдвинулось с мертвой точки.

Оказалось, что в подъезде нашлись противники просьбы чернобыльца вызволить его из домашнего заточения. В защиту своей позиции они приводят несколько аргументов - нежелание тратить на это общедомовые деньги, а также портить стены, устанавливая на них данную конструкцию. Да и не самые широкие лестничные пролеты между этажами тогда станут еще уже, что затруднит перенос мебели.

- Я сама строитель и знаю, что это не положено по противопожарным нормам. К тому же, если проем станет таким узким, то нам придется ходить и обдираться. Пусть с кем-нибудь меняется квартирой на первом этаже, - возмущается старшая по подъезду Тамара Сергеевна.

«ЭТО ПОЗОР»

В этом подъезде живут немало пенсионеров, и, казалось бы, лишний поручень им мог пригодиться самим. Но нет - дескать, много чести долбить стены дома ради одного возмутителя спокойствия. А кого он спасал и какие у него заслуги, здесь особо никого не волнует. Причем еще одной из причин отрицательной позиции называется невозможность выноса гроба. Хотя людей уже давно принято хоронить прямо из морга, где есть комнаты для отпевания.

Так что, думая об умерших, у нас готовы махнуть рукой на живых. Впрочем, некоторые соседи Бориса Гордиенко относятся к нему с сочувствием и не против, чтобы ради него потратили общедомовые средства.

- Когда мне позвонила Тамара Сергеевна и спросила, согласна ли я подписаться, что против установки поручней, я сказала, что никогда не подпишусь против живого человека. Это же позор! Он красивый мужчина, почти двух метров роста, но болен. Так неужели нельзя ему помочь?! Это же может коснуться каждого. Причем от жильцов даже не потребуется никаких дополнительных денег, они есть на счете дома, и их в качестве исключения просто нужно потратить на эти цели, - говорит Анна АВДЕЕВА.

В городе же о невзгодах Бориса Александровича никто особо не знает. Чиновники о нем, вероятно, давно успели забыть, а остальным до него нет дела и подавно. Местный депутат-чернобылец Николай ГУСЕВ тоже узнал о данной ситуации только от нас и не преминул пустить критические стрелы в адрес некогда возглавляемого им боровского районного отделения общественной организации Союз «Чернобыль».

- Чернобыльская организация на сегодняшний день не работает. У нее есть руководитель, и он должен заняться этим вопросом - написать в администрацию ходатайство, взять рекомендации у лечащего врача. А то у нас только раз в году, 26 апреля, соберутся, поболтают и разойдутся, - заявил Николай Иванович.

Заместитель боровского отделения Союза «Чернобыль» Алексей ЛЮБАЗНОВ тоже не остался в долгу перед депутатом, весьма резко ответив на его претензии.

- Когда 10 лет он был председателем, то вообще ни к чему не прикасался, а теперь, видите ли, дает всем указания, - парировал Алексей Николаевич.

БЮРОКРАТИЯ ПОБЕДИЛА ГУМАННОСТЬ?

Нет, похоже, понимания, как выйти из создавшегося положения, и в «УК СЕЗ», причем руководитель этой управляющей компании Рита ЧЕРНЫШЕНКО в беседе с нашим корреспондентом тоже вдруг вспомнила о гробах, которые будет невозможно вынести в случае появления дополнительных перил.

- Первая проблема в том, что это не проходит по всем нормам. Вторая проблема заключается в том, что отказали жители. Нам-то какая разница, мы бы давно поставили этот поручень, но люди не хотят, - заявила Рита Петровна.

Между тем, она признала, что ее организация вначале пообещала чернобыльцу выполнить эти работы.

- У меня и в мыслях не было, что жители возьмут и откажут ему. Поэтому мы и сказали, что, конечно, все поставим, - отметила она.

Выходит, что если бы соседи были «за», то упомянутыми нормами можно было бы пренебречь? Так, может, никто просто не горит желанием протянуть ему руку помощи, тем более что для этого теперь есть удобная отговорка - люди «против». Вместо того чтобы попытаться найти какой-то способ исправить ситуацию, Рита Петровна предпочла разыграть с местной администрацией бюрократический пинг-понг и вернула мяч на сторону властей города.

- В администрации Балабанова есть распоряжение, и создана специальная комиссия для случаев, когда нужна подобная помощь инвалидам. Поэтому решение по этому вопросу принимается в администрации, - пояснила Рита Чернышенко.

А пока чиновники и коммунальщики отфутболивают друг другу эту проблему, несчастный чернобылец уже находится на грани отчаяния, умоляя проявить к нему милосердие.

- Я не пьяница, и никого не обидел. Почему ко мне так относятся?! Помогите же мне выкарабкаться, люди! Ради чего я мучился 6 лет, восстанавливая себя? Да я давно мог застрелиться или отравиться от такой жизни! Хочется хотя бы выйти на улицу, съездить на кладбище проведать маму. Я хочу стать таким же, как все! - говорит Борис Гордиенко.

Глядя на слезы этого еще не старого человека, становится стыдно за наше общество, где даже к увешенным наградами героям относятся, как к людям второго сорта.

Константин ЕРЕМЕНКО

Другие статьи из рубрики «Общество»