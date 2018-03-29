Активная позиция

Оградить молодежь от пагубных привычек помогут спорт и культура.

20 марта состоялось заседание антинаркотической комиссии под председательством заместителя губернатора области Руслана СМОЛЕНСКОГО. В мероприятии принял участие первый заместитель председателя Законодательного Собрания Александр ЕФРЕМОВ. В рамках заседания был озвучен доклад об итогах мониторинга наркоситуации в регионе в 2017 году.

ЦИФРЫ ПРОТИВОСТОЯНИЯ

По информации управления по контролю над оборотом наркотиков УМВД России по Калужской области, правоохранительными органами региона в прошлом году было выявлено 1175 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, что на 19,3% больше, чем в 2016 году. Увеличилось и количество выявленных преступлений, связанных с производством и сбытом наркотиков. Пресечена деятельность 388 лиц и 33 организованных групп, совершавших наркопреступления. Из незаконного оборота изъято более 50 килограмм наркотических средств и психотропных веществ.

В то же время распространенность наркомании в регионе в 2017 году снизилась на 26,5% по сравнению с 2016 годом. На сегодняшний день наша область имеет один из самых низких уровней наркотизации населения в ЦФО. За 2017 год число лиц, состоящих на диспансерном учете с диагнозом «наркомания», уменьшилось на 18%. Количество потребителей наркотических средств, состоящих на профилактическом учете, уменьшилось на 27,6%. Однако отмечалось, что снижение связано с уменьшением сроков диспансерного наблюдения в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ. Этот факт вызвал обеспокоенность участников обсуждения. По словам Руслана Смоленского, вопрос требует более тщательного исследования и анализа.

В целом, по мнению участников заседания, ситуация, связанная с потреблением наркотиков на территории Калужской области, на протяжении последних трех лет остается стабильной. Однако было принято решение активизировать профилактическую работу, и в первую очередь - в молодежной среде. Особое внимание следует обратить на пресечение распространения наркотиков не только через традиционные каналы, но и через Интернет, мессенджеры и социальные сети - подчеркнули на заседании.

ПРОФИЛАКТИКА С ДЕТСТВА

В этот же день Александр Ефремов принял участие в заседании комиссии по профилактике правонарушений при Правительстве региона. Он прокомментировал итоги заседания:

-В обсуждении приняли участие заместитель губернатора Руслан Смоленский, представители министерств образования, спорта, труда и занятости, других ведомств, в том числе правоохранительных. Был сделан большой акцент на работу с молодёжью по профилактике правонарушений.

Упоминались интересные результаты одного социологического исследования, в ходе которого был сделан вывод, что если до 12 лет ребенок активно занимается спортом, то вероятность совершения им правонарушений в более взрослой жизни очень мала. Поэтому министерствам спорта и образования была поставлена задача по консолидации усилий для привлечения молодежи к занятиям спортом. Этому также будет способствовать активное внедрение сдачи нормативов ГТО.

Отмечалось, что значительную роль в профилактике правонарушений играет проведение культурно-массовых мероприятий, в том числе способствующих объединению национальных культур. Также обсуждались вопросы профилактики правонарушений среди подростков из неблагополучных семей, социализации и дальнейшего трудоустройства бывших заключенных.

В результате было указано на необходимость проведения регулярного мониторинга ситуации и результатов профилактической работы.

Иван СМИРНОВ

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