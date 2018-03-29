29.03.2018

В Боровске готовятся к весеннему паводку



Несмотря на то что на улице еще достаточно снега, в администрации Боровска уже начали подготовку к мероприятиям по предотвращению последствий весеннего паводка. Как рассказал мэр Боровска Михаил КЛИМОВ, потенциальные зоны подтопления определены, а также уточнены списки лежачих больных и людей престарелого возраста, которым, возможно, понадобится оказать помощь.

Кроме того, приобретены лодки, спасательные жилеты, громкоговорители и другой необходимый в подобных случаях инвентарь. В потенциальных местах подтопления расклеены листовки с информацией о том, куда можно обращаться в случае наводнения.

- У нас созданы три аварийные бригады в количестве 25 человек. Мы внимательно следим за уровнем Протвы и готовы по первому сигналу объявить сбор, - отметил Михаил Павлович.

По его словам, несмотря на то, что официального прогноза МЧС на этот счет пока нет, учитывая количество выпавшего этой зимой снега, вполне можно ожидать большого паводка.

- Все зависит от температуры. Если днем будет плюс, а ночью минус, то подъем рек может оказаться не столь критичным. Но если ударит резкое потепление, и все будет таять бесконечным потоком, следует ожидать чего угодно, - пояснил Михаил Климов.

Константин ЕРЕМЕНКО

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