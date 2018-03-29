Ценой боли

Всю неделю - мысли и разговоры о страшной трагедии, случившейся в Кемерово. Все информационные ресурсы заполнены фотографиями и видео торгового центра, в считаные минуты превратившегося в крематорий для тех, кто хотел жить, радоваться, любить. Это горе сейчас переживает каждый из нас, потому что нет ничего страшнее, чем потерять близких людей, которые недавно были рядом, которые строили планы на будущее, намереваясь сделать его обязательно счастливым.

Тяжело осознавать, что ценой гибели десятков жизнерадостных людей, большая часть из которых - маленькие дети, ценой бесконечного горя их родных, поднимается волна проверок аналогичных мест массового скопления граждан. Словно раньше и не известно было, что нарушений пожарной безопасности пруд-пруди в любом месте, даже в социальных учреждениях. Провисшая проводка, вывалившиеся розетки, запасные выходы, которые открываются в лучшем случае при плановой проверке - все это сплошь и рядом! А ведь в нашей истории уже были случаи массовой гибели людей при пожаре по причине того, что профилактические меры либо проигнорировали, либо приняли формально.

Понятно, что вопрос безопасности сильно отстает от «оберега», который повесили на бизнес. Ведь вместо того, чтобы создавать успешное и качественное дело, некоторые предприниматели решили использовать запрет «кошмарить бизнес» исключительно в целях личной наживы.

Что делать в этой ситуации, хорошо известно: возвращать МЧС право строго надзирать, ужесточать ответственность за нарушение условий безопасности граждан, вводить жесткие требования к формированию служб охраны мест массового скопления людей.

Пока же нам остается надеяться, что ужесточения ответственности и наказания не заставят себя долго ждать. А еще молиться: за тех, кто стал жертвами чудовищной трагедии, и за то, чтобы она больше нигде и никогда не повторилась.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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