29.03.2018

Весна талантов



В Балабанове готовятся к юбилейному фестивалю творчества.

Главным культурным событием апреля, несомненно, станет фестиваль детского и юношеского творчества «Весенние проталинки», который в пятнадцатый раз пройдет на сцене балабановского Дома культуры. Участниками этого творческого состязания станут сотни детей Боровского района.

Вместе с праздником данное мероприятие принесет новый виток споров о судействе и советов «что-то менять». Но есть ли в планах оргкомитета фестиваля уже сейчас наметки на изменения, и как к ежегодной критике относится директор ГДК Ирина НИКИФОРЕНКО, она рассказала «Неделе» за считаные дни до весеннего фестиваля.

 

БУМАЖНЫЙ ВЕС

- Ирина Александровна, фестиваль «Весенние проталинки» стал брендом Балабанова. Думаю, далеко не каждый район (не то что город) в Калужской области может похвастать столь успешным творческим проектом, зародившимся в стенах старенького ДК. Недавно фестиваль начали позиционировать «в рамках районного», что подняло его статус. Но что, кроме признания районного отдела культуры, изменилось, каково участие района в конкурсе?

- Специалисты отдела культуры Боровского района обеспечивают нас методической и информационной помощью, участвуют в разработке Положения, помогают с приглашением членов жюри из числа коллег других районов. Ну и для участников важный момент: при поступлении в вузы школьники предъявляют свои портфолио. А дипломы победителям фестиваля подписывает заведующая отделом культуры администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район» Ирина БАШКИРЕВА, что придает этим дипломам большего «веса».

 

КРИТИКА ПО ХОДУ

- Не открою тайны, если скажу, что в последние годы фестиваль подвергается критике как участников, так и руководителей коллективов. В творческой среде это вполне обычная вещь. Однако делаете ли вы выводы из этих мнений? Например, не считаете ли правильным, чтобы победители номинаций в следующем году пропускали участие в фестивале?

- Если учесть, что из общего числа конкурсантов, подавших в оргкомитет заявки на участие, почти треть становится победителями (дипломантами и лауреатами), то в последующие годы мы просто потеряем большой процент участников. И если убрать победителей прошлых лет, к чему стремиться? На кого равняться?

Что же касается обладателей гран-при, то это четко прописано в Положении. п. №18 которого гласит: «Обладатель «Гран-при» участвует в конкурсной программе с пропуском одного года после получения главной награды фестиваля-конкурса «Весенние проталинки», но при желании готовит номер для участия в заключительном гала-концерте».

- Немало споров вызывает тематика конкурса чтецов. Оргкомитет дает определенный список авторов на каждый год, но при этом допускает свободную по авторству патриотическую тематику, которая не всегда сложнее в плане декламации, но быстрее задевает душевные струны жюри. Не стоит ли разделить в конкурсе чтецов эти темы на разные состязания?

- В своей работе мы стараемся опираться на мнения участников мероприятий, прислушиваемся к отзывам, изучаем обратную связь. Вполне возможно, что в следующем году номинация «Художественное чтение» будет разделена на два направления.

 

А СУДЬИ КТО?

- Пожалуй, никто не подвергается такой «атаке», как жюри по номинациям. Как относитесь к этому?

- Споры по этому поводу идут ежегодно. Тем не менее, в состав жюри входят специалисты высокого уровня, непредвзято оценивающие конкурсные выступления. В качестве членов жюри мы приглашаем специалистов других районов: Обнинска, Жукова, Малоярославца, Наро-Фоминска. То есть специалистов, незнакомых с коллективами Боровского района. В этом году, помимо указанных, мы ждем представителей Отдела культуры, а также членов жюри из Москвы.

 

ШАГ ВПЕРЕД

- В 2018 году фестиваль будет юбилейным. Готовите ли вы по этому поводу какие-либо интересные "фишки", может, особые номинации, призы?

- Нет, ничего специального мы в этот раз не готовили. А особые номинации могут появиться в процессе работы жюри конкурса. Что касается интересных задумок, мы прибережем их для круглого юбилея, который отметим в 2023 году.

- Может, к этому времени «Весенние проталинки» станут некой ступенью, которая даст возможность отправлять победителей нашего конкурса на подобные в область?

- Идея отличная и нужная. Но это не в компетенции Дома культуры. Этим вопросом должен заниматься Отдел культуры администрации Боровского района. Думаю, что этот вопрос лучше задать им.

 Беседовала
Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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