В Боровске продолжится установка видеокамер

На данный момент на улицах районного центра уже имеется более 10 видеокамер, однако, как рассказал заместитель главы администрации Боровска по вопросам ЖКХ Дмитрий ГОРОШКО, в этом году список городских мест, где ведется видеофиксация, пополнится еще несколькими адресами.

Это перекрестки ул. Некрасова и Берникова, а также ул. Некрасова и Калужской, еще одна видеокамера расположится в районе ЦРБ и ФОКа и на ул. Коммунистической возле автозаправки.

Еще несколько мест, в которых в перспективе может появиться око «большого брата», сейчас обсуждаются. В частности, это касается перекрестка ул. Петра Шувалова и Калинина, а также района фабрики «Руно».

При этом процесс установки видеофиксации в Боровске будет продолжен и в последующие годы, поскольку это значительно повышает раскрываемость нарушений правопорядка. Так, после появления камеры возле фонтана на перекрестке ул. Ленина и Мира уже удалось раскрыть два случая вандализма.

- Для нас было важно охватить места массового пребывания людей, все въезды в город, а также перекрестки улиц, тем более что там машины обычно вынуждены притормаживать, и есть возможность более четко зафиксировать нарушителя и проследить его дальнейший путь, - отметил Дмитрий Горошко.

Константин ЕРЕМЕНКО

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