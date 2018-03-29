Железная дорога вновь стала опасной

Когда-то железная дорога стала главным фактором развития Балабанова, теперь же она превратилась в основную опасность для местных жителей. Помимо регулярного движения поездов, балабановцам приходится бояться составов, которые железнодорожники не считают нужным расцеплять для беспрепятственного передвижения горожан. Из-за этого людям приходится рисковать собственной жизнью: пробираться в отрезанные микрорайоны города весьма опасным способом - через сцепление составов и даже под вагонами.

Буквально на днях бесконечный поезд преградил путь тем, кому необходимо было перейти на противоположную сторону железной дороги. Среди них оказались и дети. К слову, именно воспитанники Балабановской школы искусств становятся частыми заложниками такого отношения сотрудников Московской железной дороги, поскольку направляясь к учебному заведению и встречая на своем пути преграду в виде товарника, далеко не каждый отправляется обходить его «через верх».

Некоторое время назад администрации города удалось договориться с руководством местного представительства МЖД, которое обещало в дневное время не перекрывать проход гражданам. Однако после ремонт «воздушного» перехода горожане вновь оказались в западне. На отношения работников в оранжевых жилетах не повлияла даже всеобщая мобилизация сил во время выборов президента. А потому 18 марта товарный поезд так же перекрыл проход гражданам через железнодорожные пути.

Известно, что свое нежелание разъединять вагоны товарников работники МЖД обосновывают тем, что в их документах Балабаново значится как промежуточная станция. А для такого рода пунктов на «железке» наземный переход - роскошь, тем более что имеется так называемый «возушный».

Однако балабановцы даже после ремонта не желают пользоваться этим сооружением, поскольку построено оно в совершенно неудобном для движения пешеходов месте, а преодолеть его людям с ограниченными возможностями или мамам с колясками вообще не представляется возможным.

В администрации города пообещали еще раз переговорить с местным представительством МЖД, и попробовать вернуться к прежним договоренностям.

Между тем, напомним, что год назад руководство города совместно с МЖД запланировало-таки строительство наземного регулируемого перехода через железную дорогу. К своему объему работ муниципалитет намерен приступить уже этой весной. Со стороны Московской железной дороги свежей информации о превращении намерений в реальные дела пока не поступало.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Другие статьи из рубрики «Проблема»